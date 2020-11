Letošní iPhony jdou na dračku, potvrdil jeden z hlavních dodavatelů Applu

Když Apple představoval nové iPhony, kdekdo prorokoval, že zájem bude oproti letům minulým spíše menší. Pandemie koronaviru udeřila takřka po celém světě, a tak se před představením jablečných smartphonů předpokládalo, že lidé nebudou mít finanční prostředky na utrácení za „zbytečnosti“, a spíše se očekával nárůst prodejů, až koronavirová krize opadne. Ihned po spuštění prodejů se ovšem začalo šuškat, že letošním iPhonům se v prodejích daří velmi dobře, což nyní potvrzuje i společnost Foxconn, tedy klíčový výrobce.

Jeden z šéfů Foxconnu Liu Young-way v rozhovoru uvedl, že společnost zaznamenala „silnější než očekávanou poptávku“ okolo nových iPhonů 12. Analytici dále předpokládají, že tento trend bude pokračovat i v následujících měsících. K pozitivnímu proroctví se přidává i věhlasný analytik Ming-Chi Kuo, který uvedl, že se bude velice dařit letošní „pročkové“ řadě. Řeč došla i na továrnu ve státě Wisconsin. Jen pro upřesnění, o této továrně se hovoří už dlouhé roky. Její výstavbu posvětil sám Trump s tím, že mělo jít o továrnu displeje, která vygeneruje 13 tisíc pracovních míst. Do nynějška se ale ještě „nekoplo“ do země. Guvernér státu Wisconsin prohlásil, že původní dohoda již neplatí a že je třeba znovu probrat výše daňových úlev. Stavební práce nebyly posunuty ani po návštěvě šéfů Foxconnu v Bílém domě.

Liu Young-way řekl, že i nadále Foxconn prosazuje výstavbu továrny ve Wiscnosinu, ovšem za nynější situace si není jistý, které dohody platí a které ne. Šéf Foxconnu také připustil, že by se plán mohl posunout na základě toho, co by společnost ve Wisconsinu vyráběla. Uvidí se časem.