Apple: HomePod mini nebude zanechávat fleky na nábytku

Když před několika lety došlo k zahájení prodejů chytrého reproduktoru HomePod, krátce po jeho uvedení na trh se začaly objevovat informace o tom, že mají majitelé zničené konferenční stolky, stoly, poličky či další kusy převážně dřevěného nábytku, na který reproduktor umístili. Ukázalo se, že silikonová základna HomePodu zanechává na dřevěném povrchu bílé fleky, které je velice obtížné, ne-li nemožné odstranit. Nyní to vypadá, že se Apple poučil a u nového HomePodu mini použil jiný materiál, který už fleky nezanechává. Nebo to alespoň Apple tvrdí.

Jak to bude ve skutečnosti se dozvíme v následujících dnech, neboť první HomePody mini už dorazily ke svým majitelům. V jedné z prvních recenzí nového HomePodu mini však zazněla informace o tom, že Apple skutečně potvrdil, že došlo ke změně díky které by se bílé fleky na nábytku u nového modelu objevovat neměly.

Počet HomePodů mini je mezi uživateli stále relativně nízký, jestli se tedy podobný problém objeví znovu, to uvidíme až za nějaký čas. Recenze se však postupně objevují po celém internetu a pokud nad nákupem nového reproduktoru od Applu uvažujete (bohužel opět mimo oficiální českou distribuci), zdrojů k posouzení tohoto nákupu už je poměrně mnoho. My se pokusíme nějaký HomePod mini dostat do redakce také, abychom vám mohli přinést i naše první dojmy.