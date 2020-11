5 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (13. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže hledáte nějaký praktický a jednoduchý nástroj, který by vám umožnil v okamžiku upravit vaše fotografie, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Picture Perfect – All in One. S pomocí tohoto programu se můžete spolehnout na různé filtry, efekty, hrát si s křivkami, expozicí, kontrastem a podobně.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky sociálních sítí a aktivní jste především na Instagramu či TikToku? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohl zaujmout program Add Line Breaks for Instagram. Tento nástroj vám umožní si sepsat text, různě si jej naformátovat a následně jej použít na zmiňované sociální síti.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Aplikace Incredible Box – ClassicPuzzle potěší především milovníky klasických logických her. V tomto titulu na vás totiž čeká řada nejrůznějších úrovní, kdy budete muset posouvat jednotlivé krabice do předem určené pozice. Nenechte se ale zmást. Ve skutečnosti to totiž tak jednoduché není.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Pokud hledáte nějaký praktický nástroj, který by vám dokázal posloužit jakožto deníček a zároveň by posunul vaši produktivitu kupředu, zbystřete. Do akce se totiž dostává oblíbená aplikace Timeline Journal, která mimo zmiňovaného deníčku nabízí i praktický režim pro plánování.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Carbo – Digital Notebook získáte parádní nástroj, který vám dokáže posloužit jakožto digitální sešit pro nejrůznější zápisky. Program konkrétně nabízí řadu parádních možností, synchronizaci se systémem macOS a řadu dalších. Jak aplikace vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 199 Kč (Zdarma)