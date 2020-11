Vyzkoušejte na iPhomu unikátní audiohru Důkaz 111 od českých vývojářů

Z českých krajů se do Apple Storu dostal inovativní počin od studia Play By Ears, který hráče vyzývá k tomu, aby zcela změnili svůj přístup k hraní a aby místo spoléhání se na grafiku zavřeli oči a užili si unikátní zážitek v podobě audiohry Důkaz 111. Ta vas závede do USA osmdesátých let, kde se seznámíte s protagonistkou příběhu, policistkou Alice Wellsovou, která řeší záhadný anonymní telefonát. Vyšetřování ji vede na záhadný ostrov do hotelu, ve kterém nemůže nikomu věřit. Přijít na kloub záhadě budete Alice v rozvětveném příběhu pomáhat vybíráním jejích rozhodnutí, které probíhá jednoduchým swipováním po displeji. Na displej telefonu se nemusíte ani podívat, hra je čistě zvuková.

Co nedokáže ukázat tradičně obrazem vynahrazuje Důkaz 111 svou atmosférou a využitím tzv. „binaurálního audia“, které navozuje v jráčích pocit obklopení zvukem. Vývojáři zdůrazňují, že jde o unikátní zážitek, který je svou podstatou vhodný i pro nevidomé. Nápad na hru se zrodil v hlavě filmového zvukaře Tomáše Oramuse, ten před šesti lety spojil své síly s programátorem Michalem Zátopkem a game desigenerem Jaroslavem Wagnerem, aby vytvořili první prototyp hry. Důkazu 111 se podařilo do rolí herních postav nalákat i slavné české dabéry. Příběhu Vladimíra Marečka dali hlas Tereza Hofová, Bohdan Tůma, Norbert Lichý a další. Hra je k dispozici v Apple Storu v podobě demoverze zdarma, za 99 Kč lze ve hře dokoupit celý příběh.