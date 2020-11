Jak se stát mistrem grilu za pomocí iPhonu či iPadu

Komerční sdělení: V posledních několika letech jsme se dočkali řady skvělých technologií, které nám dokáží usnadnit náš každodenní život. Pravděpodobně největší popularitě se těší koncept takzvané chytré domácnosti, kde bezesporu vede chytré osvětlení. Věděli jste ale, že vám dnešní doba umožňuje i chytré grilování? S pomocí správných produktů se můžete okamžitě stát opravdovým mistrem grilu a mít všechno do nejmenšího detailu pod kontrolou. Jak to celé funguje?

Na dnešním trhu nalezneme skutečně bohatou nabídku těch nejrůznějších grilů, a to od jednorázových, přes elektrické či na dřevěné uhlí až k plynovým. Jestliže je pro vás grilování až posvátné a chtěli byste být vybaveni jen tím nejlepším, tak jste už pravděpodobně někdy slyšeli o společnosti Weber. Ta totiž vyrábí ty nejlepší grily, které na trhu můžete najít. Naprostým klenotem je poté „vlajková loď“ Weber Genesis II. Tento tří-hořákový kousek je perfektním parťákem pro vášnivé milovníky grilování. Hlavní výhodou je však kompatibilita se zařízením iGrill 3. A co to vlastně je? Jedná se o prvotřídní kousek technologie, který z vás dokáže udělat zmiňovaného mistra grilování.

Zázrak s názvem Weber iGrill 3 funguje jakožto termosonda, díky které získáte 100% kontrolu nad grilovaným masem. Produkt se navíc za pomocí technologie Bluetooth propojuje s příslušnou aplikací v iPhonu či iPadu. A jakmile máte propojeno, tak se prakticky okamžitě měníte v neomylného odborníka. Appka za pomocí příslušných senzorů neustále monitoruje teplotu uvnitř grilu i masa. Následně je tak schopna vás informovat například v okamžiku, kdy je gril dostatečně vyhřátý, kdy byste měli „hodit“ maso na gril a kdy jej otočit či vyndat.

Zázrak v podobě Weber iGrill 3; Zdroj: YouTube

Pokud byste si navíc nevěděli rady s grilováním určitého masa, nezoufejte. Ani v takovém případě vás aplikace nenechá na holičkách. Ukrývá v sobě totiž nejrůznější receptury podle druhu masa, díky čemuž dokáže zajistit lahodné a kvalitně připravené pokrmy. O kvalitách společnosti a samotného programu hovoří sami zákazníci. Například zmiňovaná aplikace se na App Storu pyšní více než 16 tisíci recenzemi, ze kterých získala úžasných 4,7 hvězdiček.