Před pár minutami jsme se konečně dočkali vydání první veřejné verze macOS 11 Big Sur. Jak jistě víte, tak Apple tento operační systém, společně s iOS a iPadOS 14, watchOS 7 a tvOS 14, představil již před několika měsíci, a to na vývojářské konferenci WWDC20. Před několika týdny jsme se pak dočkali vydání prvních veřejných verzí však nových systémů, vyjma macOS Big Sur – naštěstí jsme se ale dočkali. Pokud chcete na nový operační systém macOS Big Sur přejít s čistým štítem, tak by se vám mohl hodit postup pro provedení čisté instalace.

Jestliže se ptáte, co to vlastně čistá instalace znamená, tak se jedná o klasickou instalaci nového operačního systému, avšak s kompletně formátovaným diskem. Při zformátování disku přijdete o veškerá data, která jsou na disku uložena, a ve finále se na něm poté bude nacházet jen čistý systém macOS Big Sur. Čistá instalace se hodí v případě, pokud máte s vaším zařízením Mac nějaké problémy, popřípadě pokud máte systém zahlcen nepotřebnými soubory, anebo třeba nějakými viry. Kromě toho také eliminujete projevení určitých chyb, které se po aktualizaci mohou objevit. Celý tento návod je rozdělen na dvě části – v té první se dozvíte, jak provést čistou instalaci v případě, že ještě běžíte na macOS Catalina, v druhé části se pak podíváme na to, jak provést čistou instalaci macOS Big Sur v případě, že už jste na něj aktualizovali.

Rozdíly mezi macOS Catalina a macOS Big Sur:

Zálohování

Ještě před tím, než se pustíte do samotného procesu, tak byste prvně měli provést zálohování. Jak už jsem zmínil výše, tak při zformátování disku přijdete o veškerá data. Pokud některá data ztratit nechcete, tak si je uložte například na externí disk, cloudovou službu, anebo třeba na domácí server. Možností máte hned několik, stačí si zvolit tu, která vám bude nejvíce vyhovovat.

Čistá instalace macOS Big Sur z macOS Catalina

V případě, že jste ještě na macOS Big Sur z macOS Catalina neaktualizovali, tak je postup následující. Pokud máte vše zálohováno, tak váš Mac či MacBook klasickým způsobem vypněte. Jakmile se zařízení vypne, tak jej spouštěcím tlačítkem zapněte a ihned poté podržte společně klávesy Command + R. Tyto klávesy držte do té doby, dokud se neobjevíte na obrazovce Zotavení macOS. Zde je nyní nutné, abyste se zadáním hesla k vašemu profilu autorizovali. Z menu pak vyberte možnost Disková utilita. V novém okně, které se zobrazí, vlevo nahoře klepněte na Zobrazit a vyberte možnost Zobrazit všechna zařízení, díky čemuž se na bočním panelu objeví veškeré disky. V sekci Interní klepněte na primární disk, který nejčastěji nese název APPLE SSD xxxxxxxx. Po rozkliknutí disku klepněte nahoře na Smazat, čímž se otevře další okno. Zvolte si libovolný název disku a formát ponechte APFS. Nakonec klepněte na Smazat. Jakmile se formátování dokončí, tak Diskovou utilitu ukončete (v horní liště klepněte na Disková utilita a Ukončit Diskovou utilitu). Poté vlevo nahoře klepněte na ikonu  a zařízení restartujte.

Ihned poté, jakmile se začne zařízení restartovat, podržte klávesy Option + Command + R, na starších macOS zařízeních pak Alt + Command + R. Tyto tři klávesy držte do té doby, dokud se neocitnete na obrazovce Zotavení přes internet – to poznáte podle toho, že se na ploše zobrazí zeměkoule. Prostřednictvím Zotavení přes internet se vždy stáhne poslední verze macOS, která je kompatibilní s vaším Macem či MacBookem. Jakmile se Zotavení přes internet načte, tak už se jen stačí proklikat jednotlivými obrazovkami a zvolit disk, na který se bude macOS instalovat. Poté už je jen nutné vyčkat, až se stáhne poslední verze macOS, která se pak automaticky nainstaluje. Berte na vědomí, že v současné době budou servery Applu velmi vytížené, takže bude stahování probíhat pomalu. Zvažte tedy, zdali nebude lepší pár dní s čistou instalací počkat, aby vše proběhlo rychleji. Po dokončení instalace už se ocitnete na klasické úvodní obrazovce, skrze kterou provedete základní nastavení vašeho Macu.

Čistá instalace macOS Big Sur po aktualizaci

Jestliže už jste úspěšně na macOS 11 Big Sur aktualizovali a zjistili jste, že máte určité problémy, tak můžete uvažovat o čisté instalaci. V tomto případě je postup následující. Pokud máte vše zálohováno, tak váš Mac či MacBook klasickým způsobem vypněte. Jakmile se zařízení vypne, tak jej spouštěcím tlačítkem zapněte a ihned poté podržte společně klávesy Command + R. Tyto klávesy držte do té doby, dokud se neobjevíte na obrazovce Zotavení macOS. Zde je nyní nutné, abyste se zadáním hesla k vašemu profilu autorizovali. Z menu pak vyberte možnost Disková utilita. V novém okně, které se zobrazí, vlevo nahoře klepněte na Zobrazit a vyberte možnost Zobrazit všechna zařízení, díky čemuž se na bočním panelu objeví veškeré disky. V sekci Interní klepněte na primární disk, který nejčastěji nese název APPLE SSD xxxxxxxx. Po rozkliknutí disku klepněte nahoře na Smazat, čímž se otevře další okno. Zvolte si libovolný název disku a formát ponechte APFS. Nakonec klepněte na Smazat. Jakmile se formátování dokončí, tak Diskovou utilitu ukončete (v horní liště klepněte na Disková utilita a Ukončit Diskovou utilitu).

Nyní se opět objevíte na domovské obrazovce Zotavení macOS. Na této obrazovce poté klepněte na možnost Znovu nainstalovat macOS. Jakmile tak učiníte, tak na další obrazovce klepněte na Pokračovat, a poté znova na Pokračovat. Dále nezapomeňte odsouhlasit smluvní podmínky a vyberte si disk, na který se má čistý macOS Big Sur nainstalovat. Nakonec stačí klepnout na tlačítko Instalovat. Po klepnutí se automaticky nainstaluje poslední verze operačního systému, který byl na vašem zařízení nainstalovaný. Po dokončení instalace už se ocitnete na klasické úvodní obrazovce, v rámci které provedete počáteční nastavení Macu či MacBooku.

Závěr

Pokud se ptáte, proč byste měli provést čistou instalaci macOS Big Sur, tak existuje hned několik důvodů – pár jsme jich zmínili už v úvodu. V případě, že na macOS Big Sur přecházíte z macOS Catalina, či z ještě starší verze macOS, tak se mohou projevit různé chyby či bugy. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že čistá instalace majoritní verze macOS často běží o mnoho lépe a plynuleji, než kdybyste provedli obyčejnou aktualizaci. Čistá instalace se může hodit také tehdy, pokud se vám Mac zdá pomalý a nebo máte pocit, že je zavirovaný – díky smazání HDD se smaže opravdu všechno, včetně virů, tudíž budete pracovat s „čistým štítem“. Ideálně byste po instalaci čisté verze macOS neměli využít zálohy Time Machine, abyste si případné chyby do počítače „nenatáhli“ zpět.