7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (12. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže pro komunikaci s rodinnými příslušníky, přáteli, kolegy a podobně využíváte především nativní aplikaci iMessage, tak by se vám mohla zalíbit aplikace Beagle Bruno Stickers. Stažením tohoto nástroje si zpřístupníte 25 perfektních samolepek s tematikou psího plemena bígl.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Každá fotografie si s sebou nese takzvaná metadata neboli data o datech. Ta určují například čas a datum pořízení snímku, použitý fotoaparát, lokaci, rychlost závěrky, expozici, ISO a řadu dalších. Aplikace EXIF Viewer: Photo Metadata vám dokáže pomoci v prohlížení těchto metadat.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Ve hře Dead Cells se ocitnete v roli alchymisty, kterému bohužel nevyšel velice nebezpečný experiment. Tím ale zjistíte, že smrt není koncem, protože se ocitnete ve velice zvláštním prostředí, kde na vás bude číhat řada nejrůznějších hrozeb. Zvládnete odhalit řadu tajemství a poradit si s vašimi nepřáteli?

Původní cena: 229 Kč (149 Kč)

Pokud máte rádi hry z policejního prostředí, kdy se tváří v tvář postavíte zločinu, zbystřete. Do akce se totiž opět dostává titul This Is the Police 2, ve kterém se ocitnete v roli šerifa a budete mít pod sebou celou policejní jednotku. Vaším úkolem bude vyšetřovat zločiny, vyslýchat podezřelé a zatýkat lidi. Problém je ale v tom, že se sami nacházíte na velice tenkém ledě a musíte si dát pozor, abyste ve vězení neskončili vy.

Původní cena: 179 Kč (79 Kč)

Kvůli současné globální pandemii došlo k řadě různých omezení, kvůli čemuž se zavřely i fitcentra. Pokud byste však rádi zhubli, ale nevíte kde začít, tak by vás mohl zaujmout program 7 Minute Workout: Lose Weight. V této aplikaci na vás čeká řada sedmiminutových, které jsou doplněny o audio i video doprovod.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

Další aplikace, která souvisí s redukcí vaší hmotnosti, je Weight Loss Tracker. Tento nástroj slouží pro monitorování vaší váhy, kdy neustále zaznamenává rozdíly v samotné hmotnosti a na základě těchto dat vykresluje parádní grafy. Díky tomu vás dokáže následně informovat o vašem postupu.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Řadíte se mezi milovníky starších fotografií z 19. a 20. století? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás možná mohla zaujmout aplikace Recolla. Tento nástroj totiž nabízí parádní filtry, které dokáží vaše snímky přeměnit do zmiňované podoby. Jak program vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)