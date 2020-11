Sestavte si vlastní Avengers v nové iOS hře pro všechny fanoušky Marvelu

Ačkoliv tento rok znamenal pro filmovu divizi Marvelu pořádný útlum, když pandemie posunula všechny očekávané snímky až do roku příštího, herní svět na Avengers nezapomněl. Na velkých platformách vyšla stejnojmenná hra už v průběhu září, teď se nejmocnější hrdinové světa chystají i na obrazovky mobilních zařízeních. Marvel: Realm of Champions nabídne unikátní verze známých hrdinů a ozkoušenou hratelnost populárního MOBA žánru, který nejvíce proslavily DotA a League of Legends.

Nadcházející hra se neodehrává na naší planetě, ale na podivněm světě sestaveném přímo pro souboj alternativních verzí marvelovských superhrdinů. Při vydání hry bude hráčům k dispozici šest různých postav – Hulk, Iron Legionnaire, Storm, Sorcerer Supreme, Web Warrior a Black Panther. Vývojáři ze studia Kabam se zřejmě chtěli vyhnout specificky nadesignovaným postavám, aby si mohli nechat prostor k vytváření jejich nových kosmetických úprav. Do hry by měly pravidelně přibývat nové postavy a arény.

Každá z postav má unikátní schopnosti, které můžete využívat v kooperačním módu nebo v klasických bitvách proti jiným živým protihráčům. Pro úspěšné zvládnutí bitev bude důležité seskládání doplňujícího se týmu seperhrdinů. Vývojáři kladou důraz na získávání nového vybavení a mravenčí práci při skládání šampióna dle představ každého z hráčů. Marvel: Realm of Champions dorazí na iOS 16. prosince. Předregistrovat se do hry můžete už nyní na oficiálních stránkách studia.