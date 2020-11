Je to několik let nazpátek, co jsme se na iPhonech dočkali nové funkce Live Photos. Tuto funkci zajisté každý z vás zná – pokud ji máte aktivní a pořídíte fotografii, tak dojde k zaznamenání krátké doby před a po stisknutí spouště. Tento krátký videozáznam se pak uloží přímo do fotografie Live Photo, takže si jej můžete pustit – stačí na fotografii podržet prst. Díky Live Photos si můžete určité vzpomínky vybavit o mnoho jasněji, kromě toho si můžete samozřejmě pustit i zvuk. Jedna nevýhoda tady ale je – Live Photos zabírají mnoho místa v úložišti. Řešením je v tomto případě kompletní deaktivace. Pojďme se společně podívat, jak na ni.

Jak na iPhone deaktivovat Live Photos

Live Photos můžete jednoduše deaktivovat přímo v aplikaci Fotoaparát – stačí klepnout na ikonu této funkce. Pravdou ale je, že jakmile aplikaci Fotoaparát opustíte, a poté se do ní zpět vrátíte, tak se Live Photos opět automaticky aktivují. Chcete-li Live Photos na vašem zařízení aktivovat nadobro, tak musíte postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na iPhone otevřeli aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte kolonku Fotoaparát.

Až se vám podaří řádek Fotoaparát najít, tak na něj klepněte.

V rámci této sekce Nastavení pak v horní části rozklikněte možnost Zachovat nastavení.

Zde už jen nakonec stačí aktivovat přepínač u možnost Live Photo.

Tímto způsobem jste docílili toho, že se Live Photos nebudou po opuštění aplikace Fotoaparát opětovně automaticky zapínat. Pokud je tedy chcete kompletně vypnout, tak přejděte do aplikace Fotoaparát, kde klepnutím na ikonu Live Photos deaktivujte. Po deaktivaci a opuštění Fotoaparátu už poté k opětovné aktivaci nedojde. Pomocí výše uvedeného postupu můžete také ve stejné sekci nastavit, aby byl po odchodu z Fotoaparátu zachován režim fotoaparátu, tak stejně kreativní ovládání. Stačí u těchto možností aktivovat přepínač.