Jak Apple usnadňuje práci fotografům

Mezi hojně diskutovaná témata patří při vydání každé nové generace jablečných smartphonů jejich fotoaparát. Právě na toto téma promluvili v nedávném rozhovoru manažerka Francesca Sweet a viceprezident softwarového inženýrství fotoaparátů Jon McCormack – řeč byla nejen o filosofii, spojené s designem fotoaparátů jablečných smartphonů, ale také o jejich každodenním využití ze strany profesionálů a dalších zajímavých tématech.

Fotogalerie iPhone 12 1 iPhone 12 2 iPhone 12 3 iPhone 12 4 +22 Fotek iPhone 12 5 iPhone 12 6 iPhone 12 7 iPhone 12 8 iPhone 12 9 iPhone 12 10 iPhone 12 11 iPhone 12 12 iPhone 12 13 iPhone 12 14 iPhone 12 15 iPhone 12 16 iPhone 12 17 iPhone 12 18 iPhone 12 19 iPhone 12 20 iPhone 12 21 iPhone 12 22 iPhone 12 23 iPhone 12 24 iPhone 12 25 Vstoupit do galerie

Sweet i McCormack se v rozhovoru shodli na tom, že Apple chce k vývoji fotoaparátů svých smartphonů přistupovat co možná nejcelistvěji, nezabývat se jen senzory a objektivy, ale brát v úvahu také schopnosti procesorů i software, využívaný pro metody výpočetní fotografie. „Coby fotografové máme sklon přemýšlet o spoustě věcí, jako je ISO, pohyb subjektu a tak dále,“ uvedl McCormack, a dodal, že cílem společnosti Apple je zajistit uživatelům minimální rozptýlení od daného okamžiku. McCormack ale také podotkl, že Apple při vývoji svých fotoaparátů myslí i na ty, kteří fotografování berou o něco vážněji – i těm chce ale jejich práci co nejvíce zjednodušit.

Fotogalerie iPhone 12 Pro 1 iPhone 12 Pro 2 iPhone 12 Pro 3 iPhone 12 Pro 4 +16 Fotek iPhone 12 Pro 5 iPhone 12 Pro 6 iPhone 12 Pro 7 iPhone 12 Pro 8 iPhone 12 Pro 9 iPhone 12 Pro 10 iPhone 12 Pro 11 iPhone 12 Pro 12 iPhone 12 Pro 13 iPhone 12 Pro 14 iPhone 12 Pro 15 iPhone 12 Pro 16 iPhone 12 Pro 17 iPhone 12 Pro 18 iPhone 12 Pro 19 Vstoupit do galerie

McCormack v této souvislosti uvedl, že zatímco většina fotografů tohoto ražení dává přednost pořízení požadovaného snímku a následnému procesu úprav, v jehož rámci si fotografii přetvoří k obrazu svému, Apple má snahu tento proces „zkomprimovat“ do jediného kroku s dílem zredukovat všechny podněty, které by fotografujícího mohly rozptylovat. Právě k tomu využívá společnost Apple hojně výpočetní fotografii, a to jak při pořizování snímku, tak i při jeho následném zpracování. „Cílem je vytvářet fotografie, které vypadají více věrohodně, replikovat to, co zde skutečně bylo,“ upřesnil McCormack. V oblasti focení na iPhone hraje nezanedbatelnou roli také technologie strojového učení, kterou zde Apple využívá k individuálnímu zpracování rozličných aspektů snímků. „Pozadí, popředí, oči, rty, vlasy, kůže, oblečení, nebe. Všechny tyto věci zpracováváme nezávisle, stejně, jako byste to dělali v Lightroomu s hrstkou místních nástrojů pro přizpůsobení,“ vysvětlil McCormack. „Upravujeme vše od expozice, kontrastu až po saturaci, a kombinujeme vše dohromady.“ Franscesca Sweet zase v rozhovoru přiblížila vylepšení, kterého u iPhonu 12 doznal Noční režim. O lepší focení v tomto režimu se podle jejích slov postará nový širokoúhlý fotoaparát, vylepšené algoritmy a další detaily, vedoucí ke snížení šumu a vylepšení detailů. „S iPhonem Pro Max můžeme jít ještě dál, protože větší senzory nám umožňují zachytit více světla v kratším čase,“ vysvětlila.