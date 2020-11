5 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (11. 11. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jestliže hledáte nějaké alternativní řešení za nativní aplikace Kalendář, tak byste rozhodně neměli přehlédnout program Tiny Calendar – CalenMob. Jedná se o parádní aplikace pro zobrazení zmiňovaného kalendáře, která s sebou přináší skvělé možnosti, provázanost a řadu dalších výhod.

Původní cena: 499 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Swackett získáte parádní nástroj, který vám dokáže posloužit pro zobrazování počasí a jednotlivých předpovědí. Tento program na to jde ale trošku jinak. Mimo klasických informací o teplotě a podobně se vám totiž zároveň objeví i panáček, který je oblečen přesně podle daného počasí a vy tak v okamžiku zjistíte, jak byste se zhruba měli obléci.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Aplikace iScherlokk -Files finder pro změnu funguje jakožto částečná alternativa za nativní funkci Spotlight. S pomocí tohoto programu totiž můžete vcelku rychle a efektivně vyhledávat ty nejrůznější soubory uložené na disku vašeho Macu. Přitom si můžete zvolit různá kritéria, která by vám například Spotlight při vyhledávání nenabídl.

Původní cena: 349 Kč (249 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Copy ‚Em (Clipboard Manager) funguje jakožto správce schránky vašeho Macu. Pokud tedy při své práci častokrát kopírujete a už nejednou se vám stalo, že jste se ztratili v tom, co máte zrovna ve schránce zkopírováno, tak byste tento nástroj rozhodně neměli přehlédnout. Program vám navíc umožní se mezi jednotlivými záznamy vracet.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Pracujete častokrát s PDF dokumenty a už nejednou jste je potřebovali dostat do podoby, se kterou pracuje program Apple Pages? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vás mohla zaujmout aplikace PDF to Pages Converter Expert. S pomocí tohoto nástroje dokážete v okamžiku převést PDF do formátu Pages, přičemž si dokument zachová formátování.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)