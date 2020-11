Profesionální fotograf otestoval fotoaparát iPhonu 12 Pro Max

Jméno Austin Mann nebude zřejmě pro mnohé z vás neznámé. Jedná se totiž o velmi šikovného fotografa, který dlouhodobě spolupracuje s Applem a to zejména ve formě testování jeho produktů. Díky tomu se mu proto již nyní dostal do rukou iPhone 12 Pro Max, jehož fotoaparát v uplynulých dnech podrobil prvním důkladnějším testům, které mu pomohly odpovědět na otázku, zda je skutečně o tolik lepší, jak mnozí jablíčkáři i díky prezentaci Applu očekávají. Je tomu tedy skutečně tak?

Fotogalerie austin mann fotky iphone 12 pro max 1 austin mann fotky iphone 12 pro max 2 austin mann fotky iphone 12 pro max 3 Vstoupit do galerie

U iPhonu 12 Pro Max láká Apple na větší snímač, delší teleobjektiv a novou technologii pro stabilizaci obrazu, díky čemuž by měl být fotoaparát jako celek dosahovat skutečně parádních výsledků. To Mann sice potvrdil, avšak jedním dechem dodal, že v porovnání s fotoaparátem iPhonu 12 Pro je lepší jen za specifických situací jako například zhoršené světelné podmínky. Při těch si je totiž telefon díky většímu snímači o poznání jistější a co víc – i využitelnější. Noční režim totiž u 12 Pro Max potřebuje na zpracování fotky i o polovinu méně času než u iPhonu 12 Pro, což je rozhodně příjemná vychytávka.

Pěkných výsledků se dá dosáhnout i díky pětinásobnému optickému zoomu, který poskytuje uživateli velkou svobodu při focení. Na druhou stranu i zde platí, že jej využijí pouze ti jablíčkáři, kteří jsou zkrátka zvyklí při focení zoomovat. Pro běžné uživatele pak bude tato vychytávka prakticky k ničemu, jelikož jí nebudou mít jak využít, což je samozřejmě vcelku škoda. Samozřejmě však platí, že je lepší tuto možnost mít a nevyužívat jí, než jí nemít a lamentovat nad její absencí.

Fotogalerie fotky mann iphone 12 pro max 1 fotky mann iphone 12 pro max 2 fotky mann iphone 12 pro max 3 fotky mann iphone 12 pro max 4 Vstoupit do galerie

Podtrženo, sečteno – fotoaparát iPhonu 12 Pro Max je skutečně tím nejlepším fotoaparátem, který lze nyní v iPhonech mít. Na druhou stranu ale mezi ním a iPhonem 12 Pro nejsou alespoň podle Manna tak markantní rozdíly, aby vás přiměly právě ke koupi většího telefonu. Pokud se tedy právě velikosti iPhonu 12 Pro Max bojíte, ale lepší fotoaparát vás láká, vězte, že upřednostněním menšího iPhonu 12 Pro rozhodně nic nepokazíte, jelikož vám do rukou přistane jen o píď horší fotomobil.