Na Xboxy One a Series dorazila aplikace Apple TV

Pokud se řadíte mezi majitele herních konzolí Xbox One, potažmo ode dnešního dne Xbox Series, a zároveň jste uživateli služeb Applu, máme pro vás příjemnou zprávu. Na herní konzole od Microsoftu totiž dorazila nedávno slíbená aplikace Apple TV, skrze kterou je možné sledovat obsah z vaší iTunes filmotéky či pořady z Apple TV+. Možnost zrcadlení zařízení však s ohledem na to, že s aplikací nedorazila podpora AirPlay a HomeKitu, chybí.

Přestože bylo vydání aplikace Apple TV pro Xbox přislíbeno Microsoftem až k 10. listopadu, některým uživatelům se podařila stáhnout již v průběhu včerejšího večera. Nám v redakci se nicméně na konzoli Xbox One S objevila v Microsoft Store, přes který se stejně jako každá jiná aplikace stahuje, až dnes ráno. Co se týče její funkčnosti, ta se prakticky shoduje s aplikací Apple TV na Macu, iPadu či iPhonu. To jinými slovy znamená, že se po jejím spuštění dostanete k filmovému a seriálovému obsahu dostupnému přes prodejní kanály Applu ve formě iTunes či Apple TV+. Samozřejmě pak platí, že pokud máte již Apple TV+ předplacenou, po přihlášení na Xboxu jí bude přes aplikaci možné sledovat zdarma. Totéž pak platí i u ostatního vámi zakoupeného obsahu, který se po přihlášení zpřístupní, stejně jako tomu je na vašich ostatních Apple produktech.

Kromě Xboxů má Apple v plánu svou aplikaci Apple TV dostat i na herní konzole od Sony – tedy konkrétně na PlayStation 4 a 5. Stane se tak už za dva dny ve čtvrtek 12. listopadu s tím, že i v tomto případě bude nutné aplikaci klasicky stáhnout přes Store. Ani zde se samozřejmě nepočítá se zrcadlením a podobnými vychytávkami, nýbrž jen se “strohou” aplikací pro konzumaci obsahu.