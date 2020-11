Apple zahájil svou listopadovou Keynote, na které představí nové Macy

Společnost Apple nás v letošním roce překvapila v pořadí třetí podzimní Keynote. Tentokrát by se na tiskové konferenci, konané opět online, měly představit nové Macy s procesory Apple Silicon, spekuluje se také o lokalizačních doplňcích AirTag. Jak vypadal úvod celé Keynote?

Po záběru na ikonku nakousnutého jablíčka s barevným pozadím a hudebním podkresem bylo zahájeno úvodní video k (nejspíše) poslední letošní jablečné Keynote. Následovala animace za doprovodu skladby Fly Away od Tones and I, na které samozřejmě nechyběly nejprve barevné, poté již “civilní” záběry na prostory liduprázdného Apple Parku, do jehož kantýny nakráčel ředitel Applu Tim Cook, který pronesl úvodní řeč ke konferenci.

Cook nejprve shrnul vše, co Apple představil na říjnové Keynote, po kterém zmínil One More Thing – tato věta byla ostatně i motivem celé letošní listopadové konference. Ve svém projevu Cook okamžitě přešel na téma Maců, zmínil jejich důležitost i to, jak se rozšiřuje jejich uživatelská základna. Uvedl také, že se Macům v letošním roce opravdu dařilo, a zmínil, že více než polovinu uživatelů Maců tvoří nováčci, dosud nepolíbení používáním jablečných počítačů. Po Cookově úvodním projevu následovalo netradiční video, složené z černobílých záběrů osobností s Macy – na prvním z nich byl například americký herec Tom Hanks, přičemž snímek byl evidentně pořízen v karanténě.

Průběh letošní jablečné konference na stránkách LsA pečlivě sledujeme, nenechte si ujít náš přímý přenos ani následné novinky.