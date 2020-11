Apple se u nových MacBooků chlubil vylepšenými webkamerami, stále jsou však jen 720p

Když před několika desítkami minut Apple při představení nového MacBooku Air a Pro s čipsetem M1 prozradil, že do obou těchto strojů nasadil lepší webkamery, nejednomu jablíčkáři zaplesalo srdce. Právě webkamery totiž u nich byly v minulosti jedním z největších úskalí, jelikož nabízely jen rozlišení 720p. Letos v létě nicméně Apple ukázal iMac s webkamerou nabízející rozlišení 1080p, kterou proto všichni očekávali i v nových laptopech. Nic takového se však nekoná.

Při pohledu do technických specifikací obou strojů zjistíme, že ani u jednoho se Apple nerozhodl pro nasazení 1080p webkamerky, ale opět vsadil jen na léty osvědčené 720p moduly. To však ještě nemusí nutně znamenat, že budou stát kvalitativně za nic. Dá se totiž očekávat, že díky čipsetu M1 bude obraz softwarově upravován, díky čemuž bude skutečně působit mnohem lépe než kdy předtím a to i přestože bude zaznamenáván na de facto starý hardware. Jak výrazný upgrade na tomto poli proběhne se nicméně dozvíme až po prvních testech.