Apple představil zbrusu nový procesor M1

Dnešní tiskovou konferenci zahájil Apple představením prvního vlastního procesoru pro Macy s označením M1. Ten je dle jeho slov mimořádně výkonný, ale též velmi unikátní v tom, že spojuje GPU, DRAM a CPU dohromady. Je založen na 5nm technologii, kterou Apple použil i u procesorů Apple A14 Bionic v letošních iPhonech a iPadech Air.

Procesor se chlubí neuvěřitelnými 16 miliardami tranzistrorů a osmijádrovým CPU. Mezi jeho hlavní přednosti patří vysoký výkon v kombinaci s minimální spotřebou. Poměrně zajímavé je i to, že o něm Apple hovoří jakožto o nejrychlejším procesoru na světě z hlediska jednojádrové rychlosti. Pokud by vás pak zajímaly cache, ty má 128kb, potažmo 64kb data cache. Procesor M1 je dále nabízí slov Applu i nejlepší CPU výkon na jeden watt na světě. V rámci spotřeby výkonu je pak na watt 2x lepší než nejlepší PC procesory na světě.

Co se týče grafické stránky procesoru, k dispozici je osmijádrové GPU se 128 výkonnostními jednotkami nabízejícími 2,6 teraflopu. I zde samozřejmě platí, že se Apple zaměřil na extrémní energetickou úspornost, která by měla být 2x lepší než u nejlepšího GPU čipu světa. O grafice pak Apple dále prohlásil i to, že je nejrychlejší integrovanou grafickou kartou na světě, což je skoro až neuvěřitelné. Nechybí samozřejmě ani podpora HDR.

M1 nabízí dále i šestnáctijádrový Neural Engine, Security Enclave, podporu Thunderboltu, USB 4 a další vychytávky. Kromě toho Apple slibuje i dokonalou propojenost hardwaru a softwaru, díky čemuž Mac nikdy předtím nebyl lepší. Software se totiž podaří díky nadesignování vlastního čipu do počítače daleko lépe dostat a de facto jej tak sladit s hardwarem. Právě nový macOS Big Sur byl s důrazem na tyto vlastnosti vyvíjen, což se má odrazit na celkové rychlosti Macu. Ta by měla být zhruba 2x vyšší než je tomu nyní u čipsetů s Intelem – a to i ty nejnáročnější aplikace (které jsou samozřejmě již Apple Siliconu přizpůsobené).

Velmi zajímavé je to, že veškeré části procesoru spolu inteligentně spolupracují, přičemž se do spolupráce výrazně zapojuje i software. Přes ten lze navíc Mac velmi dobře přizpůsobit a to i z hlediska Power Manegementu, ve kterém lze nastavit jak důraz na maximální výkon, tak i důraz na maximální energetickou úsporu. Třešničkou na dortu je pak bezpečnostní bootování a automatické šifrování, díky čemuž se Macy s M1 stanou nejbezpečnějšími počítači na světě. Vše totiž bude šifrováno přímo v procesoru, díky čemuž není prakticky šance k úniku jakýchkoliv dat. Potěší ale i plná přizpůsobitelnost nativních aplikací od Applu.

Pokud vás zajímá to, jak si budou aplikacemi fungujícími v současnosti na Intelu, máme pro vás dobrou zprávu – díky převáděcímu softwaru Rosetta pro vývojáře by neměl být problém cokoliv, cofungovalo na Macu, převést na procesory Apple Silicon. U aplikací dále potěší i to, že aplikace vytvořené pro iOS a iPadOS bude nově možné spustit i na Macu, což bude opravdu skvělé. Jak jsme nicméně informovali odpoledne, bude především na vývojářích, zda tuto možnost povolí. Rozhodně tedy nepočítejte s tím, že si veškerý obsah vašich iPhonů užijete 1:1 na Macích.