Aplikace pro iPhone na Macích s procesory  Silicon fungují, má to ale háček

Již dnes večer Apple světu velmi pravděpodobně představí první Macy s procesory  Silicon, jejichž elementárního odhalení jsme se dočkali už letos v červnu. Přestože již o těchto procesorech víme celkem dost informací, mnozí jablíčkáři o nich stále příliš jasno nemají. Jednou z nejčastějších otázek, se kterou se v našich diskuzích setkáváme, je například to, zda bude moci na Macích s těmito procesory spouštět aplikace určené pro iOS a potažmo iPadOS. Odpověď na tuto otázku je sice na první pohled velmi jednoduchá, na druhý se však vcelku komplikuje.

Jelikož budou procesory Apple Silicon pro Macy vycházet z mobilních procesorů řady A využívaných v iPhonech a iPadech, zřejmě vás nepřekvapí, že budou s jejich aplikacemi kompatibilní. Ostatně, právě kompatibilita je podle Applu jedním z hlavních benefitů nových počítačových procesorů a do budoucna na ní dost vsází. Má to však jeden velký háček. Vývojáři, kteří mají pro iOS a iPadOS vytvořené aplikace, totiž nemusí jejich instalace na macOS s Apple Silicon systémově povolit, což jinými slovy znamená, že přes Mac App Store nepůjdou na počítače stáhnout. A jak se zdá, málo těchto zákazů nebude. Na (ne)podporu iOS aplikací v macOS se Silicony se nyní zaměřil portál 9to5mac, kterému se podařilo zjistit, že například takový Google s podporou iOS aplikací na Macích nepočítá. Google Mapy, Google Disk či Gmail tak bude nutné i nadále využívat skrze webové rozhraní. Totéž pak platí i o aplikací Facebooku, které však jsou již ve velké míře přetransformovány i do macOS verzí a tudíž je zbytečné, aby kromě nich umožňoval i spouštění jejich iOS verzí. Nicméně například takové HBO Max či Netflix se podle všeho funkční iOS aplikace na macOS dočká. Ani v případě iOS her není situace dvakrát příznivá. Na macOS se totiž (zatím) nechystají iOS hity v čele s Candy Crush, Among Us či Real Racing 3. Naopak oblíbený Subway Surfers či Temple Run si v iOS verzi na Macu zahrát podle všeho půjde.

V jak velké míře si kompatibilitu iOS aplikací na Macích užijeme ukáží nejlépe až následující týdny či měsíce, které přinesou první větší testy. Už nyní se však dá říci, že pro úspěch této vychytávky je životně důležité, aby jí vývojáři podporovali co možná nejvíce a uživatelům tak umožňovaly výhody procesorů Apple Silicon využít skutečně naplno. Pokud se tak nestane, přijdou totiž o jednu z hlavních výhod oproti konkurenci, což by byla jistě škoda. Ale kdo ví, třeba nám Apple už dnes večer prozradí detaily, kterými riziku v podobě malého množství multiplatformních aplikací zamezí.