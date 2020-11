7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (10. 11. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Skvělou fotografii vám dokáže poměrně snadno a rychle zkazit například nevyžádaný objekt či jiná nedokonalost, čehož si prvně ani nemusíte povšimnout. S tím si naštěstí dokáže snadno poradit aplikace Magic Photo Eraser, která je schopna tyto části ze snímku vyretušovat, a přesto zachovat jeho kvalitu.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Jestliže si rádi prohlížíte krásné fotografie a zároveň se zajímáte o vesmír, tak byste určitě neměli přehlédnout aplikaci Stellar Photo of the Day, která je dnes k dostání zcela zdarma. V tomto nástroji na vás každý den bude čekat nová kosmická fotografie, o jejíž vytvoření se postarala kosmická agentura NASA. Ke každé fotce je také přiložen krátký příběh.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik času trávíte například doma, v práci a podobně? Odpověď na tuto otázku vám dokáže vcelku snadno poskytnout aplikace Geofency | Time Tracking. Ta totiž za použití GPS neustále monitorujete, na jakých místech se zdržujete, díky čemuž vám následně poskytne potřebné informace.

Původní cena: 129 Kč (99 Kč)

Pokud hledáte nějaký parádní nástroj, který by vám pomohl se soustředěním a relaxací, tak byste určitě neměli přehlédnout aplikaci Nature:sounds around the world. Tento program se totiž pyšní rozsáhlou kolekcí těch nejrůznějších zvuků ze samotné přírody.

Původní cena: 79 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace IP4K: Phone cam as IP Camera můžete proměnit váš iPhone či iPad v takzvanou síťovou IP kameru. Díky tomu můžete na vaší lokální síti vysílat obraz v reálném čase, ke kterému lze následně přistoupit například skrze přehrávač VLC, kde už jen stačí zadat danou IP adresu.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Stažením aplikace Safety Note+ získáte parádní nástroj, který vám umožní si dodatečně zabezpečit vaše poznámky. Ty si můžete uzamknout za pomocí hesla, znaku, či pomocí biometrické autentizace, díky čemuž se k nim nedostane žádná jiná osoba. Jak aplikace vypadá si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Řadíte se mezi milovníky akčních strategických her s prvky RPG? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout titul SpellForce – Heroes & Magic. V této tahové strategii na vás čeká parádní příběh, kdy ve třinácti kapitolách budete muset vybudovat své království a čelit krvelačným nepřátelům.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)