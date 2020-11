Prosekejte si cestu fantasy světem v nové hře Shadow Knight Premium na iOS

Vývojáři z Fansipan Limited vydali na iOS novou hru, ve které se vžijete do role hrdinného rytíře klestícího si cestu temným fantasy světem. V Shadow Knight Premium totiž zásahla jinak pohádkovou Harmonii tregédie, která ji zahalila do temnoty. Titulní rytíř tak vyráží na cestu, na konci které chce znovu přinést do světa rovnováhu dobra a zla. Shadow Knight se inspiruje klasickými fantasy prostředími, takže ve hře potkáte kromě lidí i elfy, orky, trpaslíky, nemrtvé a různé druhy monster. Akce viděná z boku vás pak postaví proti těm nejzlotřilejším z nich. Z každého setkání se stává boj o život, který vyhrajete jen díky kompetentímu zvládnutí herních systémů.

Soubojový systém nabízí hráčům množství různých zbraní, jež se dají vylepšovat pomocí magických run. Stále lepší a lepší vybavení se dá získavat skrze questy, jichž jsou ve hře stovky. A vylepšení zbraní se bude určitě hodit, protože Shadow Knight nešetří náročnými souboji s bossy. Během hraní se k hlavnímu hrdinovi navíc přidají další rytíři, každý si tak najde styl boje, který mu vyhovuje. Trénink společníků představuje další významnou součást hry. Když se vypravíte s vybraným hrdinou na misi, na základně můžou ostatní postavy trénovat a vylepšovat si svoje schopnosti. Shadow Knight Premium je k dispozici již nyní.