Každý Mac či MacBook můžete jednoduše připojit k síti. Učinit tak můžete buď bezdrátově prostřednictvím Wi-Fi, anebo pomocí kabelu. Rozšířenější a především jednodušší je samozřejmě bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi, byť to drátové je zase o mnoho stabilnější a spolehlivější. Pokud se nacházíte na nějakém místě, kde je k dispozici vícero Wi-Fi sítí, ke kterým už jste se někdy v minulosti připojili, tak se můžete ocitnout v určitých problémech. Operační systém macOS může některou z Wi-Fi sítí upřednostnit, takže se ve finále automaticky připojí například k takové síti, která pro vás není tou primární – podobně to funguje i v případě osobního hotspotu. Naštěstí si ale můžete v rámci macOS nastavit prioritu Wi-Fi sítí, ke kterým jste připojeni. Pojďme se podívat, jak na to.

Jak na Macu nastavit prioritu Wi-Fi sítí

Chcete-li na vašem Macu či MacBooku nastavit prioritu známých Wi-Fi sítí, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, když se budete řídit následujícím postupem:

V rámci macOS klepněte v levém horním rohu na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se otevře nové okno se všemi dostupnými předvolbami macOS.

V tomto okně lokalizujte a klepněte na možnost Síť.

Nyní je nutné, abyste v levém menu klepnuli na kolonku Wi-Fi.

Po označení klepněte vpravo dole na tlačítko Pokročilé…

Nyní se otevře další okno, kde nahoře klepněte na záložku Wi-Fi.

Níže už se nachází tabulka s názvem Preferované sítě se všemi známými Wi-Fi sítěmi.

se všemi známými Wi-Fi sítěmi. V této tabulce už jednoduše stačí požadovanou Wi-Fi síť chytit a přesunout ji výše či níže.

Samozřejmě platí, že čím výše se Wi-Fi síť nachází, tím více preferovanější je.

se Wi-Fi síť nachází, je. Jakmile budete mít sítě seřazeny, tak klepněte vpravo dole na OK.

Nakonec nezapomeňte vpravo dole klepnout na tlačítko Použít.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete na vašem macOS zařízení nastavit prioritu jednotlivých Wi-Fi sítí. Kromě priority si u jednotlivých sítí můžete také jednoduše nastavit, zdali se k nim bude Mac či MacBook automaticky připojovat v případě, že budou v dosahu. Dále můžete nějakou Wi-Fi síť kompletně ze seznamu odstranit, čímž ji bude Mac ignorovat – jako by ji neznal a nikdy k ní nebyl připojen. Zároveň zde nechybí několik dalších možností, například (de)aktivace pro zapamatování si síti, ke kterým se Mac připojil. Nezapomeňte, že je všechny nastavené hodnoty nutné klepnutím na OK, a poté na Použít, potvrdit.