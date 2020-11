V dnešní době už nejsou mobilní telefony určené pouze pro telefonování, tak stejně jim nebyl přívlastek chytré přidělen jen tak pro nic za nic. Kromě telefonování můžete s pomocí chytrých mobilních telefonů chatovat, hrát hry, prohlížet internet a mnoho dalšího. Co se týče chatování, tak můžete využít hned několik aplikací – Messenger, WhatsApp, Viber, anebo třeba nativní jablečné řešení v podobě Zpráv a služby iMessage. Věděli jste o tom, že kromě chatování můžete v rámci iMessage hrát také hry? Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone v iMessage hrát hry

Pokud si po přečtení úvodu myslíte, že je součástí iMessage nějaká skrytá sekce s hrami, tak vás zklamu. Každopádně v rámci aplikace Zprávy najdete také App Store, ve kterém si můžete stáhnout či zakoupit různé aplikace. Nechybí zde ani takové aplikace, které vám zpřístupní hned několik her, které můžete s protější stranou hrát – například GamePigeon. Pojďme se společně podívat, jak můžete tuto aplikace nainstalovat, a jak ji vlastně používat:

Prvně je nutné, abyste se přesunuli do nativní aplikace Zprávy, kde rozklikněte libovolnou konverzaci.

kde rozklikněte Jakmile tak učiníte, tak na levé straně vedle textového pole klepněte na ikonu App Store.

Tímto dojde k otevření lišty s doplňky . V rámci této lišty najděte a klepněte na App Store.

. V rámci této lišty najděte a klepněte na Poté se zobrazí rozhraní App Storu pro Zprávy. Zde vpravo nahoře klepněte na ikonu lupy.

Po rozkliknutí klepněte v horní části do vyhledávacího textového pole a vyhledejte GamePigeon.

Jakmile dojde k vyhledání, tak aplikaci GamePigeon klasicky stáhněte.

klasicky Po stažení křížkem App Store pro Zprávy zavřete – tím se ocitnete zpět v konverzaci.

– tím se ocitnete zpět v konverzaci. Nyní v liště s doplňky najděte a klepněte na ikonu rozšíření GamePigeon.

Ve spodní části obrazovky se zobrazí všechny dostupné hry – stačí si jen vybrat.

– stačí si jen vybrat. Jakmile si nějakou vyberete, tak na ni klepněte, a poté odešlete zprávu s hrou.

a poté Do samotné hry se dostanete klepnutím na odeslanou zprávu.

Všechny hry v rámci GamePigeon se hrají na střídačku. To znamená, že jedno kolo odehrajete vy, další pak druhá strana. Žádná z her nefunguje tak, že byste se v ní nacházeli ve stejném čase s druhou osobou. Co se týče dostupných aplikací s hrami, tak je GamePigoen nejoblíbenější a nejpopulárnější. Dost možná samozřejmě v App Storu naleznete další podobné aplikace. Jestliže v liště s doplňky GamePigeon nevidíte, tak sjeďte úplně doprava, a klepněte na Další. Zde poté vlevo nahoře klepněte na Upravit a zelenou ikonou + přidejte GamePigeon do oblíbených.