iOS 14.2 konečně umožňuje na iPhonech a iPadech naplno spouštění emulátorů

Společnost Apple minulý týden v tichosti představila podporu JIT (Just-In-Time) komplikací pro operační systém iOS 14.2. Tato novinka končeně umožňuje provoz emulačních aplikací na iPhonu a iPadu s touto verzí iOS v plné rychlosti. Riley Testut, vývojář, který mimo jiné stojí za platformou AltStore, poskytl magazínu 9to5Mac rozhovor o tom, jak zmíněná změna ovlivní aplikace, umožňující emulaci konzolí a virtuálních strojů.

Takzvané JIT kompilace představují způsob překladu zdrojového kódu daného softwaru do nativního kódu hardwaru v reálném čase. Výpočetní technika z dílny společnosti Apple dosud JIT kompilace oficiálně nepodporovala, někteří vývojáři ale přece jenom vynalezli způsob, jak dané programy rozběhnout. K jejich zprovoznění ale docházelo za pomoci nejrůznějších hacků, což mělo za následek četné chyby, a v řadě případů také snížený výkon. Operační systém iOS 14 podle dostupných informací zpočátku znemožňoval i využití zmíněných hacků, Testut ale uvádí, že v betaverzi operačního systému iOS 14.2 byla zavedena podpora JIT kompilací.

Thanks to this change in iOS 14.2 — and combined with the new “Extended Virtual Addressing” entitlement — it’s now possible to emulate GameCube and Wii games at 100% speed WITHOUT jailbreaking or using private entitlements 😱 https://t.co/gOIBcxCZ0K pic.twitter.com/AF548pvKPl

— Riles 🦄 (@rileytestut) November 5, 2020