HomePod mini jde na dračku, jeho dodací doba roste

Zatímco v předešlých letech patřily podzimní Keynote primárně novým iPhonům, které si o sobě pravidelně získávaly téměř veškerou pozornost, letos je tomu jinak. Obrovské míře pozornosti se totiž těší i HomePod mini, který si odbyl po boku iPhonů 12 v minulém měsíci svou premiéru. To ostatně dokládají i v pátek spuštěné předobjednávky – tedy alespoň v zemích, kde je produkt oficiálně dostupný přes Online Store Applu.

Start předobjedávek měl Apple ve světě naplánovaný na 6. listopad s tím, že od pondělí 16. listopadu začne HomePod mini na Online Storem zajištěných trzích oficiálně prodávat. Už po pár desítkách minut bylo nicméně jasné, že hned v první den prodejů se na všechny zájemce o produkt v žádném případě nedostane. Dodací doby totiž začaly pozvolna růst s tím, že například v domovině Applu je nyní nutné počítat s tím, že si na bílou variantu počkáte minimálně do 24. listopadu, možná však dokonce až do 2. prosince. Co se pak týče vesmírně šedé varianty, s jejím doručením je nutné při předobjednání nyní počítat až mezi 25. listopadem a 3. prosincem – tedy více než týden po startu prodejů. Lépe na tom nicméně nebyli v době psaní tohoto článku ani v Německu, Francii či řadě dalších států, kde bude Apple novinku na přímo prodávat.

Co se týče České republiky, zde se budou o prodej novinek starat primárně autorizovaný prodejci v čele s Alzou či Mobil Pohotovostí. Cena HomePodu mini na našem trhu se bude pohybovat kolem 3 499 korun s tím, že je lze u některých prodejců již poměrně dlouho předobjednat. Spuštění prodejů je nicméně u naprosté většiny z nich naplánováno až na úterý 24. listopadu. Pokud si tedy na novinku brousíte zuby i vy a rádi byste si zajistili to, že jí budete mít mezi jedněmi z prvních v Česku a na Slovensku, předobjednejte si ji včas.