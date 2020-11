7 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (9. 11. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Dnes se do akce dostala skvělá a praktická aplikace, která potěší především milovníky populární hry Minecraft. Tento nástroj vám totiž dokáže posloužit jakožto taková encyklopedie, ve které naleznete řadu různých tipů, triků a informací o redstonu, různých obvodech a podobně.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Aplikace AppGraphics – App Icon and Screenshot Generator potěší především programátory a vývojáře, kteří se specializují na jablečné platformy. Program vám totiž dokáže v okamžiku vygenerovat ikonku pro vaši aplikaci a exportuje ji do přesné podoby, kterou potřebujete.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Zajímáte se o svět animací a rádi vytváříte své vlastní výtvory? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, a zároveň byste chtěli pracovat se skutečně kvalitním programem, tak byste rozhodně neměli přehlédnout Cartoon Animator 4 Pipeline. Tato aplikace dokáže „rozhýbat“ jakýkoliv 2D obrázek, perfektně si rozumí s Photoshopem, kde si můžete navrhnout jednotlivé postavičky, zvládá animace obličeje a řadu dalších.

Původní cena: 3 790 Kč (2 490 Kč)

Soukromí na internetu je jednou z nejdůležitějších záležitostí jeho uživatele. V tom vám dokáže pomoci například VPN služba. Jednu z nich představuje i aplikaci Lifetime Premium VPN PRO, která se oproti konkurenci pyšní pouze jednorázovým poplatkem. S pomocí tohoto programu se můžete připojit na řadu serverů v různých zemích světa, čímž se parádně zamaskujete.

Původní cena: 1 050 Kč (499 Kč)

Jestliže častokrát pracujete s hned několika obrázky, které potřebujete co možná nejrychleji převést do jiného formátu, zbystřete. Do akce se totiž dostala i aplikace batchCONVERTER, jež je dnes k dispozici zcela zdarma. Tento nástroj vám umožní najednou převádět až tisíce obrázků.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Jak již samotný název napovídá, zakoupením aplikace Battery Widget získáte parádní nástroj, který slouží pro zobrazení aktuálního stavu baterie. Program konkrétně nabízí widget do notifikačního centra a zároveň jej najdete i v Docku, kde vám bude průběžně ukazovat momentální stav.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Napadlo vás někdy, že byste si otevřeli svůj vlastní autoservis a od rána do večera se věnovali opravám a různým opravám vozidel? Přesně tohle si můžete vyzkoušet ve skvělém simulátoru Car Mechanic Simulator 2018, kde budete budovat své vlastní servisní království. Vaším úkolem bude auta opravovat, lakovat, vylepšovat a testovat. Dokonce budete mít příležitost si postavit své vlastní auto.

Původní cena: 19,99 € (7,99 €)