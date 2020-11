Nálož 25 aplikací, které podporují Obraz v obraze z iOS 14

Jednou z nadšeně vítaných novinek v operačním systému iOS 14 je funkce Obraz v obraze. Ta umožňuje přehrávání videí nebo provádění videohovorů a souběžné používání iPhonu. Ne každá aplikace ale Obraz v obraze podporuje. V dnešním článku vám přinášíme seznam iOS aplikací s podporou této funkce.

Multitasking, který důvěrně znají majitelé jablečných tabletů, se dostává i do prostředí iOS. Aplikace jako Netflix, HBO či Twitch umožňují sledování Obrazu v obraze, kdy je možné přepnout přehrávané video do plovoucího okna. Okno lze libovolně posouvat po displeji iPhonu, měnit jeho velikost a skrývat ho. Obraz v obraze ale neslouží jen pro sledování videí – je k dispozici například také při videohovorech v rámci služby FaceTime. Dostupnost funkce Obraz v obraze jednoduše zjistíte tak, že v okně přehrávaného videa najdete příslušnou ikonku – na tu stačí jen klepnout, případně okno s videem posunout směrem nahoru, jako kdybyste se chtěli vrátit na plochu svého iPhonu. Pokud chcete okno s obsahem dočasně schovat, stačí jej odsunout k levé nebo pravé straně displeje iPhonu. Prvním větším průkopníkem Obrazu v obraze bylo dle očekávání Safari, u kterého fungovala tato novinka z iOS 14 už přes léto v rámci beta testování. Jednomu by se navíc chtělo skoro říci, že tehdy fungovala ve výsledku ještě lépe než je tomu nyní – dokázala totiž přehrávat i YouTube. To však nakonec podporu funkce odstranilo a jak se zdá, počítat se s ní nedá ani ve free verzi jeho aplikace. Pokud byste si tedy chtěli na YouTube funkci Obraz v obraze užít, je potřeba stát se předplatitelem jeho služby Premium. Které aplikace tedy nabízejí podporu této užitečné funkce?