Recenze bezdrátových sluchátek Urbanears Luma a Alby

V dnešní recenzi se podíváme rovnou na dvojici bezdrátových sluchátek od společnosti Urbanears, a to na modely Luma a Alby. V obou případech jde o plně bezdrátové varianty, v případě modelu Luma jde o klasické pecky, model Alby naopak disponuje silikonovými špunty. Kromě designu a ergonomického provedení se drobně liší také ve výbavě, a tedy i ceně. Jaká jsou tato sluchátka v praxi?

Specifikace

Oba modely disponují stejnými dynamickými měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz. Z hlediska hardwaru se sluchátka liší především výbavou a výdrží. Levnější model Alby disponuje výdrží až tři hodiny na jedno nabití s tím, že nabíjecí pouzdro dokáže hodinky nabít ještě 4x, maximální délka poslechu je tak zhruba 15 hodin. Dražší model Luma nabídne pětihodinový poslech a na dalších 20 hodin navíc se sluchátka dokáží nabít v pouzdře. Doba nabití obou sluchátek včetně jejich obalů nezabere více, než 2 hodiny. Oba modely se nabíjí skrze USB-C, dražší model nabídne podporu bezdrátového nabíjení, oba podporují Bluetooth 5 a v obou případech zde najdeme certifikaci voděodolnosti IPx4. Levnější model Alby nabídne dva celkem dva integrované mikrofony, dražší model Luma pak čtyři. Model Luma nabídne navíc senzor pro snímání vložení sluchátek do uší, kdy po vyjmutí přeruší přehrávání. Oba modely jsou zároveň k dispozici v široké plejádě barevných variant, takže si vybere skutečně každý.

Provedení

Levnější model Alby je vyrobený kompletně z plastu, a to včetně nabíjecího pouzdra. Design je velmi jednoduchý a není na něm moc co zkazit. Nabíjecí pouzdro sluchátka drží za pomocí magnetů, trochu strach z dlouhodobého hlediska bych měl z plastového kloubu obalu. Z hlediska provedení není nic moc víc co dodávat.

Co se týče materiálů, dražší model Luma je na tom velice podobně, ne-li totožně. I v tomto případě jsou jak sluchátka, tak nabíjecí obal kompletně z plastu. V případě obalu zde však najdeme kovový kloub, který přece jenom působí odolnějším dojmem, než plastové provedení u levnějšího modelu. Nabíjecí obal u modelu Luma disponuje pružným poutkem k uchycení krabičky například k batohu, klíčům nebo čemukoliv jinému. Zároveň také na rozdíl od levnějšího sourozence umožňuje nabíjení za pomocí bezdrátové nabíječky.

Ergonomie

Nejvíce se sluchátka liší v ergonomii, což je dáno primárně odlišným typem provedení. Zatímco levnější sluchátka Alby disponují špuntovou konstrukcí se sadou tří vyměnitelných silikonových špuntů, dražší model Luma nabídne klasickou peckovou konstrukci jako známe například z AirPods. Urbanears Luma díky své konstrukci lépe a pevněji sedí v uších, tedy za předpokladu, že vám sedne velikost jednotlivých nástavců. Díky lepšímu utěsnění v uchu nabídnou také daleko vyšší míru pasivního odhlučnění, na rozdíl od modelu Luma. Ten by mohl být pro některé potenciální zájemce pohodlnějším řešením, neboť ne každý sluchátka špuntové konstrukce snese. Oba modely jsou velice lehké a v uších tak o nich takřka nevíte. Z hlediska ergonomie finální verdikt závisí především na tom, jaká konstrukce sluchátek vám osobně vyhovuje.

Ovládání

Oba modely nabídnou podporu dotykového ovládání, které je do značné míry omezené na počet gest, která sluchátka podporují. Ovládací prvky jsou u obou sluchátek stejné. Dvojklikem na kterékoliv sluchátko funguje jako play/pause gesto či přijmutí/ukončení hovoru. Trojklik na levé sluchátko spustí předchozí song, trojklik na pravé spustí následující. Stisknutí po dobu 2 vteřin aktivuje hlasovou asistentku, včetně Siri. Tím, že jde o čistě dotyková gesta a není na sluchátkách třeba nic mačkat, ovládáním se nikterak nenarušuje poloha sluchátek v uších, což je rozhodně pozitivní.

Zvuk

Zvukový přednes obou modelů je velmi podobný, liší se zejména vlivem odlišných konstrukcí, kdy levnější model Alby nabídne hutnější přednes vlivem lepšího utěsnění v uchu. Pokud vám jde primárně o silné basy, Alby bude pravděpodobně vhodnějším modelem. I projekce zvuku je u tohoto modelu nepatrně lepší. Dražší model Luma nabídne o něco vyrovnanější zvukové podání, které by mohl někdo považovat až za lehce mdlé, celkově je poslech podstatně méně výrazný a více plochý, než u levnějšího modelu.

Závěr

Urbaneast Alby a Luma jsou dva modely plně bezdrátových sluchátek, které se liší provedením i výbavou. Vzhledem k výbavě by v případném porovnání bez problému vyhrál dražší model Luma, který nabídne jednak podstatně větší výdrž i více funkcí navíc (bezdrátové nabíjení). Co se týče zvukového projevu, osobně bych sáhl po modelu Alby, který je po zvukové stránce o něco záživnější a pro každodenní používání i praktičtější vzhledem k alespoň nějakému pasivnímu odhlučnění, které špuntová konstrukce přináší. To vše je však na úkor subjektivnímu pohodlí, které bude u klasických pecek vždy o něco vyšší.