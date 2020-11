První dojmy zahraničních novinářů z iPhonů 12 mini a 12 Pro Max jsou tu

Úderem dnešní 14. hodiny našeho času odstartují po celém světě předobjednávky na nedávno představené iPhony 12 mini a 12 Pro Max. Zatímco první běžní smrtelníci je do rukou dostanou až příští pátek, několika zahraničním novinářům Apple umožnil novinky v krátkosti prozkoumat již včera. Redaktory z The Verge, Engadgetu, TechCrunge a CNETu totiž pozval do newyorského Apple Storu, kde jim novinky ukázal. Jak na ně působí?

Obecně se dá říci, že první dojmy z obou telefonů jsou skutečně dobré, byť z 12 mini ještě o fous lepší. Redaktoři se víceméně shodují na tom, že je skoro až neuvěřitelné, co vše dokázal Apple do takto malého těla vměstnat. V ruce se má tento model držet velmi příjemně a i operační systém iOS je prý pro 5,4” velmi dobře uzpůsobený. Vzhledem k použitému hliníku na rámečky a duálnímu fotoaparátu (tedy kombinaci, která je využita i u iPhonu 12) však samozřejmě nepůsobí v ruce tak prémiově jako iPhone 12 Pro Max. Na druhou stranu se ale v žádném případě nejedná o telefon, který by nepůsobil hodnotným dojmem.

I ten se zahraničním novinářům velmi libí a to hlavně díky tomu, že i přes svou velikost působí v ruce stále poměrně příjemně a rozhodně se nezdá být nějak přehnaně těžký. Velká škoda je nicméně to, jak si Apple (ne)poradil s operačním systémem iOS, který je 6,7” jen přizpůsoben, ale nikoliv využit naplno. Řeč je samozřejmě o multitaskingu, který v jakékoliv pokročilejší formě u telefonu chybí, což je velká škoda a ve výsledku i dlouhodobá bolístka iPhonů. Co však bolístka není, je fotoaparát, který je u 12 Pro Max skvělý – tedy alespoň se tak jeví po prvních testech. Na hands-on videa novinek se můžete podívat níže.