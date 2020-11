Apple Macům s procesory  Silicon věří, v brzké době jich m v plánu vyrobit miliony

Premiéry prvních Maců s procesory Apple Silicon bychom se měli podle všech dostupných spekulací dočkat už příští týden v úterý. Na tento den má totiž Apple naplánovanou zřejmě svou poslední letošní Keynote, která by kromě Maců měla konečně přinést i dlouho očekávaný lokalizátor Apple AirTag. S ohledem na načasování představení těchto novinek se dá navíc očekávat to, že je Apple začne velmi brzké době po celém světě podávat. Zatímco v případě AirTags zatím příliš nevíme, jaká očekávání od nich Apple má, u Maců máme jasno vcelku solidní. Zdrojům Nikkei se totiž podařilo zjistit, kolik jich má kalifornský gigant v nejbližších měsících v plánu vyrobit.

2,5 milionu. Tak přesně tolik Maců s procesory Apple Silicon má v současnosti Apple domluveno se svým dodavatelským řetězcem v čele s TSMC do února 2021. Jelikož je toto číslo zhruba shodné s pětinou letos prodaných Maců, je jasné, že ambice kalifornského giganta na úspěch s těmito stroji jsou opravdu velké. Otázkou nicméně v tuto chvíli je, zda je vůbec lze naplnit, jelikož obrovské množství jablíčkářů zastává názor, že se na první generaci počítačů s novým typem procesoru přecházet nevyplatí a to jak kvůli možných hardwarovým problémům, tak i nedostatečné softwarové podpoře ze strana vývojářů třetích stran. Obecně se tak dá říci, že zatím převládá názor, že je lepší spíše koupit poslední modely s Intelem než první s procesorem Apple Silicon. Nicméně až příští týden ukáže, zda jsou podobné starosti opravdu na místě a tudíž i to, zda Apple objednávkou nových Maců přestřelil či nikoliv.