Nastavte si upozornění na start živého přenosu Apple Eventu, na kterém se představí první Macy s Apple Silicon

Když v pondělí večer Apple zveřejnil pozvánku na svou třetí podzímní Keynote, nejednoho jablíčkáře tím poměrně překvapil. Nikoliv však proto, že by se s konferencí v listopadu nepočítalo, ale spíš tím, že pozvánky rozeslal jedna více než týden před konáním Keynote a jednak i tím, že se počítalo s jejím konáním spíše 17. listopadu, nežli už 10. To však nemění nic na tom, že se jablíčkáři na blížící se Apple Event, který bude pravděpodobně tím posledním letošního roku, velmi těší. Pokud se mezi ně řadíte i vy, ale rádi byste si ještě pojistili to, že na něj 100% nezapomenete, máme pro vás tip, jak to provést.

Stejně jako u předešlých Keynotes, i tentokrát vytvořil Apple video pro přímý přenos na YouTube s dostatečným předstihem, je možné přímo na této platformě nastavit si připomínku na start živého přenosu. Tu nastavíte přímo na YouTube přes zvoneček v levém spodním rohu (v případě počítače i mobilu). Jakmile tak učiníte a živý přenos začne, dorazí vám na vaše zařízení, na které jste si notifikaci zaktivovali, upozornění na start. Díky němu si tak můžete být naprosto jistí tím, že vám přímý přenos neunikne. Je nicméně potřeba počítat s tím, že bude jako již tradičně celý v angličtině. Pokud byste si chtěli Keynote vychutnat v češtině, bude k tomu možné využít náš český živý přepis, který pro vás jako již tradičně chystáme.