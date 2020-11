Superrychlé testování: Vyšla finální beta macOS Big Sur 11.0.1

Zatímco iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 a watchOS 7 je již pro veřejnost venku zhruba měsíc a půl, na novou verzi operačního systému pro Macy stále čekáme. Na tom by nebylo ve výsledku nic až tak překvapivého, kdyby ovšem již Apple před nedávnem nevydal finální betu macOS Big Sur 11.0 a nezačal testovat macOS Big Sur 11.0.1. A co víc – hotovo s testováním má už i zde.

Fotogalerie macOS Big Sur 1 macOS Big Sur 2 macOS Big Sur 3 macOS Big Sur 4 +7 Fotek macOS Big Sur 5 macOS Big Sur 7 macOS Big Sur 8 macOS Big Sur 9 macOS Big Sur 10 macOS Big Sur 11 Vstoupit do galerie

Po vydání nových verzí výše zmíněných OS vypustil Apple i finální vývojářskou betu macOS Big Sur 11.0.1, kterou si tak již můžete na Macy s nainstalovanými vývojářskými profily nainstalovat. Velmi zajímavé je nicméně to, že se tato verze začala testovat teprve před týdnem a Apple jí tedy otestoval de facto jen na dvě bety. Z tohoto jednání se tak dá vyvodit, že je verze 11.0.1 určena primárně na opravy chyb a to zřejmě ještě jen ve velmi malém počtu. Zda tomu tak je či není si nicméně budeme muset ještě počkat. Jasněji by mělo v tomto směru být už příští týden, kdy se v úterý očekává na Keynote oznámení termínu vydání Big Suru.