Nová hra ze světa profesionálního wrestlingu dorazí na iOS už v prosinci

WWE Undefeated je další hrou využívající slavnou wrestingovou soutěž a její hvězdná jména. Zatímco na velkých platformách se značce příliš nedaří, letošní WWE Battlegrounds je protkáno systémem chamtivých mikrotransakcí a loňské 2K20 bylo hitparádou technických nedodělků, WWE by chtělo zažít úspěch alespoň na obrazovkách mobilů. Nový titul si to bude chtít vysloužit pomocí kombinace klasické zápasnické akce s prvky strategií v reálném čase. Detaily o zapojení strategické složky hratelnosti zatím ale neznáme. První ukázka ke hře ukazuje pouze to, jak budou vypadat samotné zápasy. Můžeme se těšit na přítomnost všech velkých jmen wrestlingu i jejich charakteristických bojových úderů a finišerů.

Vývojáři z nWay sází s novou hrou hlavně na rychlé multiplayerové zápasy. Studio má spoustu zkušeností s vývojem podobných her. Na paškál si už dvakrát úspěšně vzali Strážce vesmíru v titulech Power Rangers: Legacy Wars a Power Rangers: Battle for the Grid. Jako incentivu ke hraní nabídnou nWay možnost postupně si odemykat speciální hvězdy a údery. Snad to tedy nedopadne podobně jako již zmiňované Battlegrounds, které hráče nutili utrácet reálné peníze. Vývojáři ovšem nemají malé cíle a za cíl si dali vytvořit ultimátní wrestlingovou hru. WWE Undefeated vychází letos v prosinci, do hry se ale můžete už nyní před-registrovat, a to přímo na jejich oficiálních stránkách.