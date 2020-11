Niceboy přichází s novými sluchátky HIVE Pins 2 ANC. Nabídnou aktivní potlačení hluku, skvělou výdrž i kvalitní zvuk

Komerční sdělení: Chcete se odpojit od okolního světa a slyšet opravdu jen svou hudbu? Se sluchátky HIVE Pins 2 ANC je to díky technologii Active Noise Cancelling (aktivní potlačení hluku) samozřejmost. Běháte ve městě, takže chcete slyšet hudbu, ale i provoz v okolí? S ambient módem to není problém. A do třetice všeho dobrého: sluchátka vydrží na jedno nabití hrát celých 6 hodin a jste-li na cestách, s nabíjecím pouzdrem máte celkem 24 hodin hudby v kapse.

Vaši hudbu nic nevyruší

Díky technologii aktivního potlačení ruchů (ANC)* uslyšíte jen hudbu a nic víc. Pokud se ale při běhání ve městě potřebujete cítit bezpečně, s aktivovaným ambient módem uslyšíte i zvuky dopravy nebo hlasy z okolí. Za kvalitním přenosem hudby stojí mimo jiné i kodek AAC a díky 8mm měničům je zvuk výrazný, basy hluboké, výšky ostré.

Malá sluchátka, velká výdrž

Sluchátka vydrží hrát celých 6 hodin, ovšem s nabitým pouzdrem, které mimo domov poslouží jako nabíječka, máte k dispozici celých 24 hodin poslechu! U nabití pouzdra si pak můžete zvolit, zda využijete USB-C či bezdrátové nabíjení. Díky třem velikostem špuntů pak budou pohodlně držet v každém uchu. A to i v dešti – mají stupeň krytí IPX5.

Souhrn klíčových vlastnosti

Technologie ANC pro potlačení okolního ruchu

Dotykové ovládání

Výdrž sluchátek 6 hodin (až 24 hodin s nabíjecím boxem)

Podpora bezdrátového nabíjení

Nabíjení s USB-C

Ambient mód

Kodek AAC a SBC

Odolnost vůči vodě se stupněm krytí IPX5

Bezdrátový přenos s Bluetooth 5.0

Podpora hlasových asistentů

Mikrofon pro hands-free telefonní hovory

*Active Noise Cancelling (ANC) – Technologie pro potlačení vnějšího hluku při poslechu hudby. U běžných sluchátek je i přes náušníky nebo špunty slyšet ruch okolí. Technologie Active Noise Cancelling tento vnější hluk eliminuje tím, že proti příchozímu zvuku vyšle zvuk stejného vlnění, jen na opačné frekvenci. Při spojení těchto dvou zvuků dojde k jejich vzájemnému vyrušení.