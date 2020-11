Microsoft finišuje s přípravami Office pro Macy s procesory Apple Silicon

Už příští týden se dočkáme představení nových Maců, které budou obsahovat dlouho očekávané SoC od Applu – Apple Silicon. Vývojáři se na tuto zásadní architektonickou změnu operačního systému mohli připravovat již od června a někteří už jsou tak daleko, že mezi uživatele vypustili ARM kompatibilní betaverze. Jedním z takových je i Microsoft, který uvolnil novou betu Excelu, která je připravená právě pro nadcházející ARM Macy.

Microsoft v rámci svého Insider programu pro balík MS Office zveřejnil novou betaverzi MS Excel, která dle changelogu obsahuje některé funkce, které zajišťují kompatibilitu pro Macy disponující novými procesory od Applu. Konkrétně se jedná o vestavěný SQL Open Data Conectivity modul a dále pak komunikační protokol TLS V1.2. Jedná se o velice specifické funkce, které Excelu pomohou s přístupem k některým SQL serverovým databázím.

Jde o logický vývoj, neboť vývojáři na ARM/Apple Silicon kompatibilních aplikacích pracují již několik měsíců. A jsou to právě aplikace a jejich podpora, co bude to hlavní, na co se budou upínat zraky recenzentů a potenciálních uživatelů, kteří nad Macy vybavené procesory Apple Silicon budou uvažovat. Apple, společně s vývojáři musí odvést co nejlepší práci, aby byl přechod pro běžného uživatele v nejlepším případě nerozpoznatelný oproti klasickým strojům s procesory od Intelu. Jak to nakonec dopadne se možná dozvíme už příští týden. Keynote, na které Apple pravděpodobně představí nové MacBooky vybavené vlastním ARM procesorem, se bude konat už příští úterý, 10. listopadu.