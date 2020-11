App Storu se velmi daří i bez Fortnite

Před pár dny oznámil Apple své finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí, kterými opět potvrdil dlouhodobé predikce analytiků týkající se výrazného růstu jeho služeb. Ty totiž rostly i v období mezi červencem a zářím takřka neuvěřitelným tempem, které Applu přineslo překonání dalšího finančního rekordu tohoto segmentu. Lví podíl na tom měl i App Store, který se těší mezi uživateli i nadále obrovské popularitě, která neutichá ani nyní. Tvrdí to alespoň analytici z Morgan Stanley.

Obecně se o službách Applu dá říci, že stabilně rostou. Když však před pár měsíci z App Store, který je jedním z klíčových tahounů této kategorie zmizel Fortnite, investoři se začali obávat stagnace. Ta se však nedostavila a i přestože absence Fortnite v App Store stále trvá, byl podle analytiků například minulý měsíc schopný vygenerovat o 30 % vyšší čistý příjem než tomu bylo ve stejném období v loňském roce – tedy v době, kdy byl ještě Fortnite v App Store dostupný.

Jak se App Storu povede v následujících měsících je vcelku jasné – stejně jako prakticky všechny služby jej čeká takřka 100% z hlediska prodejů solidní růst. Tomu ostatně velmi napomáhá i současná pandemie koronaviru, která mnohé jablíčkáře nutí trávit daleko více času doma, což s sebou samozřejmě přináší právě investice do softwarových služeb. Je nicméně otázkou, jak s prodeji zahýbe to, až se svět vrátí znovu do normálu. Od této chvíle nás však zřejmě ještě dělí moře vody.