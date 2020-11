Recenze MacX MediaTrans: iTunes na steroidech s 50% slevou

V minulosti jsme museli iPhone k počítači či Macu připojit při prakticky každém přenosu dat. Doba se ale značně změnila a momentálně už tohle tvrzení rozhodně neplatí. Nutno totiž podotknout, že hudbu nejčastěji posloucháme přes Spotify či Apple Music, na filmy či seriály tady máme Netflix a fotografie poté „skladujeme“ na iCloudu. Ke správě a synchronizaci dat vašeho přenosného jablečného zařízení jste museli, a v současné době ještě stále musíte, použít iTunes, potažmo speciální rozhraní Finderu, které tento program značně připomíná. Asi mi dáte za pravdu když řeknu, že iTunes patří mezi jeden z nejméně oblíbených programů, tedy co se v jablečném světě týče.

Pro většinu uživatelů je používání aplikace iTunes spíše utrpením. Pokud jste v minulosti chtěli do vašeho iPhonu přidat hudbu, filmy či fotografie, tak byl postup, například oproti Androidu, několikanásobně složitější, kromě toho jste mohli přesun provádět na pouze v rámci jednoho počítače či Macu. V dnešní době už většina z nás používá iTunes maximálně k zálohování zařízení do lokálního úložiště počítače či Macu – nic víc prakticky ani není potřeba a do ničeho dalšího se nikdo z nás rozhodně nehrne. Co když vám ale řeknu, že existuje perfektní alternativa za iTunes, díky které se jednak stane správa souborů na vašem iPhonu či iPadu hračkou, a jednak ji budete používat rádi a pravidelně? Jedná se o program WinX MediaTrans pro Windows či MacX MediaTrans pro macOS a my se na něj v této recenzi společně podíváme.

Proč je MacX MediaTrans tak skvělý?

Někteří z vás se dost možná ptají, proč by se vlastně vůbec měli obtěžovat dát aplikaci MacX MediaTrans šanci. Vzhledem k tomu, že tento program používám již několik let, tak z vlastní zkušenosti mohu říci, že rozhodně nebudete litovat. Pokud jste se někdy pokoušeli prostřednictvím iTunes provést synchronizaci nějakých dat, tak víte, že se jedná o velmi složitý proces. V případě MediaTrans ale zvládnete kompletní synchronizaci během několika málo klepnutí. Skvělý je na tom poté fakt, že můžete iPhone či iPad posléze připojit k jakémukoliv počítači bez toho, aby se původní data smazala. Stačí klasicky spustit MediaTrans a pokračovat v další synchronizaci dat, kdykoliv a kdekoliv. Pokud patříte mezi uživatele streamovacích služeb, tak je samozřejmé, že z nich asi opět zpátky nepřejdete a nezačnete si hudbu, filmy a další média do iPhonu či iPadu znova nahrávat. To ale rozhodně nevadí, jelikož MediaTrans nabízí nespočet dalších perfektních funkcí, které si zamilujete.

Na trhu je k dispozici opravdu nespočet různých programů, které jsou si s MediaTrans podobné. Za tu dobu, co se v jablečném světě pohybuji, jsem měl možnost vyzkoušet si hned několik všemožných alternativ. Zcela upřímně pak mohu říci, že právě MediaTrans je opravdu nejlepší z nejlepších. Jednak je to díky jednoduchosti používání tohoto programu, a jednak také díky perfektním funkcím navíc, které si rozebereme níže. Mimo jiné jsem se poté nikdy nesetkal s tím, že by se MediaTrans při přenosu dat nějakým způsobem zaseknul, popřípadě že by došlo k pádu a já musel proces přenosu dat či synchronizace přerušit. MediaTrans je tedy velmi jednoduchá aplikace, kterou lze definovat jakožto iTunes na steroidech, a pokud hledáte aplikaci, která by vám pro správu vašeho iOS či iPadOS neměla chybět, tak se jedná o jasnou volbu.

Základní funkce, které nesmí chybět

Co se týče základních funkcí, které MediaTrans nabízí, tak můžeme zmínit jednoduchou správu fotografií, hudby, videí a všemožných ostatních dat, která máte na vašem iPhonu či iPadu uložená. U zálohování to ale rozhodně nekončí, jelikož v MediaTrans můžete všechna tato data také spravovat a prohlížet si je. To znamená, že pokud se rozhodnete na počítači udělat pořádek ve vaší fotogalerii, tak můžete. Na počítači, který má větší monitor, se samozřejmě celý proces provádí o mnoho jednodušeji. Tak stejně si při správě můžete jakoukoliv fotografii či video ihned přetáhnout do počítače – konkrétně zvládne MediaTrans přenos sta 4K fotografií za pouhých 8 sekund, nechybí automatický převod z HEIC do JPG. Popřípadě můžete naopak provést import z počítače či Macu do vašeho iPhonu či iPadu. Naprosto stejně je to tedy i s hudbou a videem, u kterého se můžete těšit na podporu MKV, FLV, AVI a dalších. Tohle jsou základní funkce, které nabízí prakticky každá alternativa pro iTunes. Jak už jsem ale několikrát zmínil, tak MediaTrans vyniká především v ostatních funkcích, které ostatní programy nenabízí. Pojďme se na ně společně podívat.

Správa videa v MediaTrans; zdroj: macxdvd.com

Ostatní funkce, které si zamilujete

Co se týče funkcí, které jsou zde „navíc“, tak jich je hned několik. V rámci MediaTrans si můžete spustit jednoduchého průvodce, pomocí kterého můžete zašifrovat jakákoliv vaše data. Po spuštění průvodce si jen vyberete data pro šifrování, které aktivujete, v případě potřeby pak můžete v průvodci data znova odšifrovat. Další skvělou funkcí, kterou můžete využít, je jednoduché tvoření a úprava zvuků a vyzvánění. Pokud jste tedy někdy snili o tom, že si na vašem iOS či iPadOS zařízení konečně nastavíte vlastní vyzvánění, tak s MediaTrans se to konečně stane skutečností. Poslední funkcí navíc, kterou já osobně považuji za nejlepší, je vytvoření flash-disku z vašeho iPhonu či iPadu. MediaTrans dokáže pracovat s úložištěm vašeho zařízení tak jako by se jednalo o flash-disk. To znamená, že si na něj můžete uložit naprosto libovolná data, ke kterým se poté na jiném zařízení dostanete opět skrze MediaTrans. Tato funkce je skvělá i z hlediska bezpečnosti, jelikož prakticky nikoho nenapadne, že byste mohli iPhone či iPad využívat jakožto flash-disk.

Rozhraní a podpora iOS 14

Jak už jsem zmínil výše, tak je rozhraní a používání MediaTrans velmi jednoduché. Instalaci provedete jednoduše přetažením softwaru do složky Aplikace, odkud poté provedete spuštění. Jakmile tak učiníte, tak se vám zobrazí malé okno s několika kategoriemi – například Photo Transfer, Music Manager, Video a další. Zde už jen stačí rozkliknout kategorii, se kterou chcete pracovat, připojit telefon pomocí USB – Lightning kabelu a je hotovo – můžete se pustit do správy všech vašich dat. Dobrou zprávou je, že MediaTrans funguje se všemi nejnovějšími zařízeními, tedy i s iPhony 12, stejně tak i s iOS 14, což je hlavní. Právě iOS 14 v současné době ještě moc podobných aplikací nepodporuje, za což má rozhodně MediaTrans plusové body. Jedná se tedy o perfektní řešení, pomocí kterého můžete zálohovat a spravovat data v iOS 14, anebo ještě před aktualizací na iOS 14, což se rozhodně hodí v případě, že by se něco pokazilo.

Získejte MediaTrans s 50% slevou

Jestliže jste si tuto recenzi přečetli až po tuto část, tak to s největší pravděpodobností zajímá, že vás MediaTrans zaujal – v tom případě mám pro vás skvělou zprávu. Momentálně totiž probíhá akce, ve které můžete získat MediaTrans s 50% slevou, samozřejmě s doživotními aktualizacemi zdarma. Tato akce je určená speciálně pro naše čtenáře – na její stránky se můžete dostat klepnutím na tento odkaz. Jak už jsem zmínil výše, tak osobně MediaTrans používám již po dobu několika let a s chladnou hlavou vám jej mohu doporučit. Lepší akce na tento software už s největší pravděpodobností nebude, takže rozhodně není na co čekat!