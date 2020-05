Jak na převod starého DVD do MP4 zdarma pomocí MacX DVD Ripper Pro

V dnešní době už jsou DVD jednoduše out. Zdá se to sice jako krátká doba, kdy se lidé předháněli v tom, kdo má doma větší sbírku filmů, pravdou ale je, že je to už několik let nazpátek. Formát DVD je zastaralý hned z několika různých důvodů. Prvním z nich je velikost jednoho DVD disku, která je 4.7 GB, což je na dnešní poměry už hodně málo. Dalším důvodem, proč z používání DVD sešlo, je jednoduché poškrábání či zničení disku, díky čemuž se mohou vaše data nenávratně ztratit a poškodit.

Převeďte sbírku DVD do digitálního formátu!

Pokud i nadále máte doma sbírku DVD filmů anebo nějakých rodinných vzpomínek, tak byste je měli co nejdříve přenést do digitálního formátu, a to buď přímo do počítače, anebo třeba na externí hard disk, flash disk, či třeba domácí NAS stanici. Na internetu je k dispozici nespočet různých programů, které vám mohou pomoci DVD do MP4 převést. Nutno ale podotknout, že většina těchto programů je jednoduše řečeno k ničemu. Podobné programy totiž často práci s DVD nezvládají – často při převodu dochází ke zhoršení kvality celého záznamu, anebo třeba k neočekávaným pádům v nějaké nestandardní situaci. V tomto případě přichází na řadu perfektní program MacX DVD Ripper Pro, který má na internetu perfektní reference a lidé jej jednoduše milují. Převést DVD do MP4 na Macu můžete pomocí MacX DVD Ripper Pro zdarma i vy.

Proč zrovna MacX DVD Ripper Pro?

Hlavním důvodem, proč lidé MacX DVD Ripper Pro mají rádi, je převod v 1:1 kvalitě. To znamená, že tento program dokáže jednoduše převést obraz z DVD do dogitálního formátu bez toho, aby došlo ke ztrátě kvality. Právě ztráta kvality je jeden z hlavních neduhů konkurenčních programů. MacX DVD Ripper Pro používá pro převod DVD do MP4 či jiných formátů velmi kvalitní engine, společně s dalšími funkcemi, díky kterým nedochází ke ztrátě kvality. Kromě toho podporuje program Hyper-Threading, tedy podporu vláken procesoru, což je klíčové pro rychlý a přesný převod vašich DVD do digitální podoby.

Zmenšení až o 80 %

MacX DVD Ripper Pro dokáže výsledné video v digitální podobě zmenšit až o 80 %, a to opět bez ztráty původní kvality. K dispozici je samozřejmě hned několik formátů, do kterých můžete DVD převést, avšak v případě, že zvolíte právě MP4, tak uděláte prakticky nejlépe – video totiž nebude žádným způsobem komprimováno a uloží se v plné kvalitě, kdy se navíc jeho velikost zmenší až o 80 %. To znamená, že pokud jste měli na DVD nahraný nějaký film, který měl 4 GB, tak na vašem disku bude po převodu zabírat jen něco málo okolo 500 MB. Díky tomu tak ušetříte mnoho místa na disku a namísto několika málo souborů se vám na disk vleze o mnoho více dat, což rozhodně ocení každý. MacX DVD Ripper Pro v plné verzi a v akci zakoupíte zde.

Až 47x rychlejší oproti konkurenci

Dalším lákadlem programu MacX DVD Ripper Pro je podpora hardwarové akcelerace třetí úrovně. Pokud jste o hardwarové akceleraci nikdy neslyšeli, tak se jedná o jakousi formu technologie, která dokáže několikanásobně zrychlit celý proces převodu DVD na MP4 – v případě MacX DVD Ripper Pro je rychlost převodu až 47x vyšší. Klasické programy využívají k převodu video souborů pouze hlavní procesor, kdežto grafická karta v tomto případě zůstává nečinná. V případě, že program podporuje hardwarovou akceleraci, tak kromě procesoru se do celkového procesu dokáže zapojit i grafická karta. Díky tomu dokáže program pracovat o mnoho rychleji, jelikož má k dispozici hardwarové zdroje navíc. Komu by se tedy chtělo čekat několik hodin na převod jednoho DVD, když s MacX DVD Ripper Pro můžete převést celý jeden DVD disk do MP4 za pouhých 5 minut?

Další skvělé funkce MacX DVD Ripper Pro

Mezi další skvělé funkce programu MacX DVD Ripper Pro patří například schopnost pro převod chráněných DVD souborů. Ať už je vaše DVD „uzamknuté“ na určitý region, anebo disponuje ochranou 99-title DVD, tak si s ním MacX DVD Ripper Pro bez problémů poradí. Kromě toho dokáže tento program pracovat také s poškozenými DVD disky a při převodu je opravit tak, aby byl výsledek koukatelný. Mimo jiné si MacX DVD Ripper Pro dokáže poradit s dalšími nestandardními formáty DVD disků. Kromě MP4 poté dokáže program převést DVD do formátů HEVC, MOC, FLV, MPEG4, AVI, QT, MP3 a dalších. Zároveň si můžete nastavit, aby se převod přizpůsobil například pro přenos do vašeho iPhonu či iPadu.

MacX DVD Ripper Pro vás může zaujmout také různými nástroji navíc, které byste u jiných programů hledali jen marně. Kromě toho, že se program stará o převod souborů, tak nabízí například možnost pro zkopírování celého DVD disku na jiný, v případě potřeby dokáže také převést formát ISO na klasické DVD. Ani s vytvářením DVD nemá MacX DVD Ripper Pro žádný problém. V tomto případě vám nabídne také jednoduchý editor videí, ve kterém můžete videa jednoduše upravovat, stříhat, spojovat, přidávat titulky a upravovat parametry. Pokud se tedy pro MacX DVD Ripper Pro rozhodnete, tak kromě schopného převodníku získáte také jednoduché prostředí pro vytváření a editaci vašich videí.

Resumé

Pokud hledáte nějaký program, který dokáže v nejlepší kvalitě převést vaše DVD disky do digitálního formátu, například do MP4, tak už s hledáním můžete přestat. MacX DVD Ripper Pro je v tomto případě to nejlepší, co můžete na trhu získat. Nabízí totiž bezztrátový 1:1 převod z DVD na MP4, společně s podporou hardwarové akcelerace, díky čemuž je celý program až 47x rychlejší oproti konkurenci. Takto dokáže program převést celé jedno DVD za pouhých 5 minut, navíc k tomu dochází ke zredukování výsledného video souboru až o 80 %. MacX DVD Ripper Pro si navíc v momentální akci můžete stáhnout ve verzi bez podpory aktualizací zdarma. Pokud byste měli zájem o plnou verzi programu s podporou aktualizací, tak tak můžete učinit v akci za 29.95 dolarů.