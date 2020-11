Neoblíbený plasťák pomalu končí: S opravami iPhonu 5c začínají problémy

Jen málokterý produkt dokázal v posledních letech mezi fanoušky Applu vyvolat takové diskuze, jako iPhone 5C. Tento model lze totiž bez jakékoliv nadsázky i po více než sedmi letech po jeho představení označit za jeden z nejkontroverzějších iPhonů všech dob. Jednalo se totiž o první pokus kalifornského giganta o vytvoření levného telefonu, který mu měl pomoci v podmanění trhu. Nic takového se však ve výsledku nekonalo a velká očekávání tak nemohlo vystřídat nic jiného než velké zklamání. Za tím nicméně Apple již začíná dělat tlustou čáru.

Plastový iPhone 5c, který debutoval v roce 2013 po boku iPhonu 5s, a disponoval hardwarem jemu velmi podobným, se měl stát prodejním trhákem. Apple u něj totiž chtěl nasadit atraktivní cenu, která by jej předurčila k prodejnímu úspěchu. Ve výsledku se mu však cenová politika absolutně nepovedla, kvůli čemuž odsoudil telefon de facto na smrt ve formě absolutního nenaplnění očekávání. I proto se ostatně o iPhonu 5c hovoří obecně daleko méně než o naprosté většině iPhonů z let minulých. Nyní se však začíná za tímto modelem už “konečně” pomalu zavírat voda. Apple jej totiž nyní označil jako “vintage” nebo chcete-li “vyjetý”, což v jeho terminologii znamená, že omezuje jeho hardwarovou podporu – konkrétně tak, že autorizované servisy již nemusí disponovat díly pro něj a tudíž se mohou opravy výrazně protáhnout. Za další dva roky by se pak měla voda za iPhonem 5c uzavřít úplně, jelikož jeho hardwarová podpora skončí zcela – tedy minimálně v případě autorizovaných servisů. Totéž v bledě modrém pak bude samozřejmě platit i u servisů neautorizovaných, které již nebudou schopné získat pro modely 5c náhradní díly, jelikož již nebude jejich výroba pro dodavatele atraktivní.