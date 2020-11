7 aplikací a her na Mac App Store, které získáte zdarma nebo se slevou (4. 11. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Pokud potřebujete nějaký spolehlivý software, který vám umožní převádět videa napříč různými formáty, zbystřete. Do akce se totiž dostává aplikace 4Video MOV Converter – To MP4, s jejíž pomocí můžete v okamžiku převést například MOV do MP4, MP4 do MOV, nebo MOV do AVI. To ale samozřejmě není vše. Program si nadále poradí i s dalšími formáty, umožní vám nastavit různé parametry, video zkrátit, oříznout, přidat vodoznak a podobně. Problém nemá ani s 4K videem.

Původní cena: 399 Kč (329 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Moon FM – Premium Podcast App potěší především milovníky mluveného slova a podcastů. Jedná se totiž o prémiového klienta s jednoduchým a intuitivním uživatelským prostředím, kam si jen stačí přidat oblíbené podcasty a můžete poslouchat.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)

Ve velice zajímavé hře Bulb Boy se ocitnete v roli žárovky, která se najednou probudila z noční můry. Tímto probuzením ale odhalila zla svého domova, kdy celá její rodina zmizela v temnotě, ve které se schovávají různé příšery. Vy tedy budete muset posbírat veškerou kuráž a vydat se zachránit vaše nejbližší.

Původní cena: 249 Kč (25 Kč)

Aplikaci Aspect Ratio Calculator ocení především různí vývojáři, grafici, návrháři a designéři, kteří čas od času potřebují pracovat s poměrem stran. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete prakticky v okamžiku spočítat zmiňovaný poměr stran, kdy vám stačí pouze zadat základní informace a o zbytek se postará program za vás.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Máte před sebou řadu úkolů a pomalu ani nevíte, kde byste měli začít? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak by vám mohla pomoci praktická aplikace Break – Auto Time Manager. S pomocí tohoto nástroje si totiž můžete parádně rozplánovat vaši práci a rozdělit ji do kratších intervalů, díky čemuž nebudete plýtvat časem a budete podstatně produktivnější. Intervaly jsou poté prokládány přestávkami.

Původní cena: 249 Kč (Zdarma)

Zakoupením aplikace Photo Watermark Converter získáte velice praktický nástroj, s jehož pomocí budete moci dodat vodoznak, text či například logo do vašich obrázků. Výhodou tohoto programu také je, že si poradí s aplikací zmiňovaného vodoznaku hned u stovek fotografií najednou.

Původní cena: 249 Kč (149 Kč)

Jestliže se považujete za fanoušky strategických her se systémem budování měst, tak byste rozhodně neměli promeškat dnešní 66% slevu na titul Surviving Mars. V této hře se totiž vrhnete na velice zajímavý úkol, kterým je kolonizace Rudé planety Mars. Z tohoto důvodu budete muset vybudovat základní kolonii, zajistit nutné zdroje a následně splnit různé zajímavé výzvy, které se před vás postaví.

Původní cena: 29,99 € (10,19 €)