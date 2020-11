Balíček karet proti osobním strachům. Na iOS vychází netradiční hra Iris and the Giant

Hra Iris and the Giant od vývojáře Louise Rigauda je unikátní kombinací rogueliků, karetních her a her na hrdiny v roztomilém balení, které však v sobě skrývá hlubší poselství o nás všech. Iris and the Giant původně vyšlo už v únoru letošního roku, kdy si nezasloužilo dostatečnou pozornost kritiků. Vydání na iOS je tak pro hru další šancí, jak se svůj mix řady různých žánrů a inspirací znovu pokusit prodat širšímu publiku.

Příběh vypráví o málé dívce Iris, kterou vidíme v úvodní scéně během hodiny plavání. Ta je holčičce dost proti srsti a její neúspěšné pokusy skočit do bazénu se setkávají pouze s posměšky jejích spolužáků. Hra poté hráče přenáší do svého hlavního místa zasazení, k řece Styx. Vodní tok, známý ze starořeckých bájí a pověstí, zde nepředstavuje prostředek pro zemřelé duše, jak se dostat do posmrtného života, ale pomyslnou linii dělící reálné od imaginárního, kolem které Iris bojuje se svými úzkostmi a strachy. Boj probíhá pomocí kartiček, jejich sbírání a postupného vylepšování balíčku. Hratelnost se velmi inspirně například úspěšným Slay the Spire. Možností, jak si Iris kartičkami vybavit, je spousta. Během příběhu lze vybírat z 51 karet, které využijete proti 45 druhům nepřátel. Pokud vás Iris and the Giant zaujalo, hru si můžete vyzkoušet na iOS už nyní.