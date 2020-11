Apple konečně umožňuje dodatečně změnit u Apple ID mailovou adresu z iCloud.com na vlastní

Když si uživatelé zakládají u Applu nový Apple ID účet, mohou si vybrat, zda si rovnou založí také e-mailovou adresu na iCloudu, nebo zda chtějí mít své Apple ID asociované s jakoukoliv jinou e-mailovou adresou. Pokud ale dotyčný zvolil e-mail na iCloudu a chtěl si později e-mailovou adresu u svého Apple ID změnit, nebylo to možné. Změna e-mailové adresy u Apple ID sice není ničím, co by člověk prováděl denně, přesto se ale jednalo o nepříjemnou komplikaci. To se ale nedávno konečně změnilo.

Na uživatelském diskuzním fóru na webu MacRumors se tento týden objevila zpráva od jednoho z uživatelů, podle které je konečně možné změnit si e-mailovou iCloud adresu u Apple ID na jinou adresu. Dotyčný podle svých slov zmíněnou možnost změny odhalil sám. Apple nyní umožňuje nejen změnu z iCloudového e-mailu na jiný, ale také naopak. Z webových stránek podpory Applu zároveň také v tichosti zmizelo upozornění na toto (dnes již neexistující) omezení. Změna iCloudového e-mailu na jiný nebyla v rámci nastavení Apple ID řadu let možná, a uživatelé tento obrat k lepšímu pochopitelně vítají. Důvodů, které mohou uživatele vést ke změně e-mailové adresy, asociované s jejich Apple ID, může být více. Někteří si třeba postupem času založí vlastní webovou doménu, jejíž e-mail by chtěli propojit se svým Apple ID.