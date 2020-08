I když se to na první pohled nemusí zdát, tak je internet plný různých nástrah. Zkráceně řečeno jej zle považovat za dobrého sluhu, ale zlého pána. Zatímco většina dospělých už některé nástrahy internetu zná, tak děti jednoduše věří všemu, co jim kdokoliv na internetu řekne a čas od času se může stát, že vám třeba vybílí účet – pokud jim tedy dáte tu možnost. Společnosti se snaží proti tomu bojovat a například Apple poskytuje rodičům, aby svým dětem vytvořili dětský účet Apple ID, nad kterým mohou mít určitou formu kontroly. Pojďme se společně v rámci tohoto článku podívat na to, jak můžete na iPhonu takový dětský účet vytvořit.

Jak na iPhone vytvořit dětský účet Apple ID

Abyste mohli dětský účet Apple ID vytvořit, tak k tomu potřebujete svůj „rodičovský“ iPhone anebo třeba iPad – zde je to nejjednodušší. Poté stačí postupovat následovně:

Na iOS či iPadOS zařízení přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Zde poté úplně nahoře klepněte na řádek s vaším profilem.

Jakmile tak učiníte, tak v novém okně klepněte na Rodinné sdílení.

Po načtení klepněte na možnost Přidat člena.

Otevře se menu, ve kterém klepněte na možnost Vytvořte dětský účet.

Poté několik sekund počkejte, než se vše načte a na nové obrazovce klepněte na Pokračovat.

Zobrazí se podmínky používání, kde vpravo dole klepněte na Souhlasím.

Nyní je nutné zadat jméno, příjmení a datum narození potomka (datum narození nelze později u dětského účtu měnit).

a potomka (datum narození nelze později u dětského účtu měnit). Poté klepněte vpravo nahoře na Další.

Pak zadejte e-mailovou adresu vašeho dítěte, popřípadě klepněte na Nemáte e-mailovou adresu? , čímž můžete jednu vytvořit.

vašeho dítěte, popřípadě klepněte na , čímž můžete jednu Po přidání adresy je nutné zadat kód, který na adresu přišel.

který na adresu přišel. Pak zadejte telefonní číslo pro upozornění a dále potvrďte smluvní podmínky.

Nakonec si můžete nechat zobrazit informace o funkcích, které vám mohou pomoci s regulací dětského účtu. Ostatním členům rodiny o tom, že jste nový účet vytvořili, přijde oznámení, stejně tak i vám na e-mail. Od této chvíle můžete v rámci funkce Čas u obrazovky nastavit různá omezení, kromě toho můžete potomka a jeho zařízení sledovat v aplikaci Najít. Tímto způsobem si můžete být alespoň o trochu více jistější v tom, co váš potomek dělá na svém jablečném zařízení.