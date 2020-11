Vyzkoušeli jsme, jak fotí ve dne i v noci iPhone 12 v porovnání s iPhone 11

Fotoaparáty iPhonů jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejlepších, ne-li nejlepší mobilní snímače na světě. Apple si je této skutečnosti samozřejmě velmi dobře vědom a každý rok se snaží, aby tomu tak bylo i nadále. Fotoaparáty svých telefonů totiž každoročně vylepšuje, aby se mohly i nadále řadit mezi tvrdou konkurenci ze světa Androida. Pokud vás zajímá, jak se mu to povedlo letos konkrétně u iPhonu 12, který je přímým nástupcem loňského iPhonu 11, máme pro vás dobrou zprávu. Fotoaparáty těchto telefonů jsme totiž otestovali za vás a níže přinášíme jejich fotosrovnání jak ve dne, tak v noci.

Denní fototest

Jak v případě iPhone 12, tak loňského iPhone 11 vsází Apple na duální fotoaparát ve složení širokoúhlý – ultraširokoúhlý objektiv. Co se týče prvního z nich, u iPhonu 12 se jedná konkrétně o 12 MPx modul se světelností f/1,6, zatímco u druhého je při stejných MPx světelnost “jen” f/1,8. Už z technických specifikací tak je vám asi jasné, že širokoúhlý objektiv iPhonu 12 dokáže snímat kvalitnější fotky (nejen) za zhoršených světelných podmínek, protože zjednodušeně řečeno pojme více světla než širokoúhlý objektiv iPhonu 11. Pokud bychom se pak detailněji podívali na objektivy ultraširokoúhlé, zjistili bychom, že se v obou telefonech shodují – jedná se totiž o tytéž 12 MPx moduly se světelností f/2,4, která je oba v porovnání se širokoúhlými objektivy předurčuje k méně přesvědčivým snímkům při horším světle. Je nicméně nutné podotknout, že i přes stejné technické specifikace ultraširokoúhlých objektivů by snímky přes ně provedené na iPhone 11 a 12 neměly být zcela stejné. To proto, že zatímco fotoaparát “jedenáctky” je softwarově “vylepšován” pomocí Smart HDR 2. generace, fotoaparátu iPhonu 12 pomáhá Smart HDR 3, díky kterému by měly vypadat fotky z něj například z hlediska vyváženosti barev, jasu, ostrosti detailů a dalších podobných prvků stejně.

ip 11 den 1 Fotka z iPhone 11 iPhone 11 ip 12 den 1 iPhone 12

Fotogalerie fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 1 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 2 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 3 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 4 +13 Fotek fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 5 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 6 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 7 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 8 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 9 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 10 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 11 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 12 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 13 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 14 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 15 fototest iphone 11 vs iPhone 12 den 16 Vstoupit do galerie

Předešlé řádky o tom, že by měl být fotoaparát iPhonu 12 mírně kvalitnější než ten v iPhone 11 dokládá i fotogalerie, kterou si můžete prohlédnout vedle tohoto odstavce. Vcelku jasně v ní je totiž vidět, že si „dvanáctka“ v mnoha případech poradí se snímky daleko lépe, jelikož je schopná buď zachytit více světla a tuto výhodu následně přetaví například do zdůraznění detailů, nebo využije v případě ultraširokoúhlého objektivu Smart HDR 3, kterým fotky „dovylepší“. Všimnout si rovněž lze mírného rozdílu v zachycených barvách, které sice můžou působit živěji na iPhone 11, avšak když bych měl barvy z fotek porovnat s reálnými barvami jejich předloh, řekl bych, že v těch mají navrch fotky z iPhone 12, jelikož se jejich barvy těm z reálného světa blíží o něco více. Krom toho je pak vcelku jasně patrné, že jsou fotky z iPhone 12 o něco světlejší, ostřejší a detailnější než ty z iPhone 11. Obecně bych nicméně řekl, že je rozdíl mezi fotoaparáty relativně malý a asi bych se proto rozhodoval spíše podle osobních preferencí ve formě toho, jaké snímky se mi více líbí, než podle papírové kvality, nebo logiky „novější je lepší“.

ip 11 den 2 iPhone 11 iPhone 11 ip 12 den 2 iPhone 12 iPhone 12

Noční fototest

Lepší světelnost širokoúhlého objektivu předurčuje iPhone 12 i k přesvědčivějším výsledkům při focení přes Noční režim za tmy či zhoršených světelných podmínek. Fotoaparát totiž může de facto mnohem více vycházet z „vlastních poznatků“, než se spoléhat na pokročilý software sloužící pro prosvětlení snímku. Díky tomu tak vypadají nyní fotky focené přes širokoúhlý objektiv iPhonu 12 dle mého názoru o trochu přirozeněji než v případě iPhonu 11. O markantním skoku se zde nicméně tak úplně hovořit nedá.

ip 11 noc 1 iPhone 11 iPhone 11 iP 12 noc 1 iPhone 12 iPhone 12

Fotogalerie fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 1 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 2 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 3 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 4 +12 Fotek fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 5 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 6 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 7 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 8 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 9 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 10 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 11 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 12 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 13 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 14 fototest iphone 11 vs iPhone 12 noc 15 Vstoupit do galerie

To samé však rozhodně neplatí o nočním focení na ultraširokoúhlý objektiv. Zatímco v loňském roce totiž od Applu softwarovou podporu Nočního režimu nedostal, letos je tomu jinak, díky čemuž tak jsme konečně schopni i na něj solidní noční fotky zachytit. Je sice potřeba říci, že mu musí software pomoci kvůli jeho nízké světelnosti o poznání více než je tomu u širokoúhlého objektivu, což se podepisuje třeba na množství detailů v porovnání s fotkami snímanými přes „širokáč“, avšak v porovnání s nočními fotkami z iPhone 11 focenými přes ultraširokoúhlý objektiv má brutálním způsobem navrch. Předměty, lidi či místa, která je v noci „jedenáctka“ schopná na tento typ objektivu zachytit jen coby černočernou tmu s šedými prvky, totiž dokáže iPhone 12 zaznamenat poměrně jasně a tedy i rozpoznatelně.

ip 11 noc 2 iPhone 11 iPhone 11 ip 12 noc 2 iPhone 12 iPhone 12

Co je lepší? Rozhodnutí je hlavně na vás

Jak tedy můžete sami vidět, rozdíl mezi fotoaparáty iPhonů 11 a 12 zaznamenatelný určitě je a to zejména v závislosti na tom, o jaký typ fotky se zrovna snažíte, při jakém světle fotíte a jaký objektiv k tomu zrovna využíváte. Pokud si libujete ve focení v noci či za zhoršených světelných podmínek, má pro vás smysl určitě sáhnout po iPhonu 12, jelikož díky němu budete schopni zachytit daleko lepší snímky. Pokud jste nicméně občasnými „cvakálky“, kteří fotí primárně ve dne, potažmo za umělého (a tedy i dobrého) světla, je pomalu jedno, zda sáhnete po iPhone 11 či 12, jelikož v obou případech získáte telefon schopný zachytit skutečně parádní fotky – byť vždy s trochu jinou mírou detailů a barvami. Právě tyto dva parametry by vám ostatně měly ostatně při výběru vhodného iPhonu vlastně i stačit, jelikož fotky, které na něj budete fotit, by se měly líbit primárně vám a to bez ohledu na to, zda se realitě z hlediska barev či detailů vzdalují minimálně, nebo naopak hodně.