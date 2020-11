Internetem koluje dopis zesnulého Seana Conneryho Stevu Jobsovi, má ale jeden velký háček

Koncem minulého týdne zemřel ve věku devadesáti let legendární herec Sean Connery. Kromě kondolencí, vzpomínkových článků a statusů na sociálních sítích se ale po jeho smrti na internetu objevil také dopis, který měl Connery údajně zaslat Stevu Jobsovi v devadesátých letech minulého století. Problém je ale v tom, že znění celého dopisu je kompletně smyšlené.

Satirické psaní je datováno do roku 1998, a uplynulý víkend to rozhodně nebylo poprvé, kdy se objevilo na síti. Falešný satirický dopis Seana Conneryho Stevu Jobsovi hojně koloval internetem již v roce 2011, kdy zmátl řadu lidí. Herec v něm odmítá údajné opakované nabídky Steva Jobse na účinkování v reklamách společnosti Apple. „Pane Jobsi, řeknu vám to ještě jednou. Rozumíte anglicky, že? Nehodlám zaprodat svou duši Applu ani žádné jiné firmě. Nemám nejmenší zájem ‚změnit svět‘, jak mi doporučujete. Nemáte nic, co bych potřeboval nebo chtěl. Jste prodavač počítačů – a já jsem zas*aný JAMES BOND! Nedovedu si představit rychlejší cestu ke zničení své kariéry, než je účinkování v některé z vašich příšerných reklam. S pozdravem Sean Connery.“

Poměrně rychle vyšlo najevo, že dopis mají na svědomí tvůrci satirického webu o Applu s názvem Scoopertino. Sean Connery ve skutečnosti opravdu v roce 1998 nezaslal Stevu Jobsovi žádný dopis, psaný na psacím stroji, ve kterém by odmítl účinkovat v reklamě společnosti Apple. Falešný dopis byl součástí satirického článku na zmíněném webu, britský marketingový specialista John Willshire jej ale vzal vážně a zveřejnil ho na svém Twitteru i na svém blogu – a dopis si vzápětí začal na internetu žít svým vlastním životem. V průběhu víkendu se Willshireův příspěvek bleskurychle dostal na Twitteru mezi trendy, Willshire nicméně již celou věc uvedl na pravou míru. Redaktoři magazínu The Verge poznamenali, že jednou z indicií nepravosti dopisu by mělo být malé logo „007“, umístěné v jeho dolním rohu – v době, kdy byl dopis vytvořen, se již Connerymu povedlo úspěšně setřást nálepku Jamese Bonda a angažoval se ve zcela jiných rolích.