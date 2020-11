COLOP e-mark create aneb revoluční tiskárna pro vášnivé kreativce

Komerční sdělení: Dnešní doba nám přináší řadu parádních možností, které je až škoda nevyužít. Pro příklad si můžeme vychutnat chytrou domácnost, naši každodenní práci si můžeme usnadnit za pomocí chytrých technologií a jsme schopni v okamžiku digitalizovat jakýkoliv dokument pouze za pomocí aplikace na našem iPhonu. Stejná písnička je to i v případě různého tvoření, vyrábění, upravování a podobně. A přesně pro takovéto kreativce (a nejen pro ně) tady máme skvělý tip.

Minimalistický design, praktická velikost, skvělé funkce – To je e-mark create

COLOP e-mark create – Design bez zábran

Na dnešním trhu bychom našli rozmanitou nabídku nejrůznějšího sortimentu pro milovníky tvoření. Extrémní popularitu si ale prakticky okamžitě získala žhavá novinka letošního roku – COLOP e-mark create. Jedná se totiž o úžasně praktickou kapesní tiskárnu. Nenechte se ale zmást zmiňovaným označením. Tento produkt neslouží pro klasický tisk, avšak přesto vám umožní ozdobit prakticky cokoliv.

S pomocí COLOP e-mark create můžete vytvářet nejrůznější barevné otisky pouhým klepnutím prstu. Váš vlastní design tak můžete nanést na jakýkoliv povrch a například tak ozdobit stuhy, restaurační menu, cedulky, a dokonce i trička. Produkt se poté pyšní technologií Wi-Fi pro propojení iPhonu s tiskárnou a pro přenos návrhů.

Jak to celé funguje?

V jednoduchosti je síla – přesně tímto heslem se řídili i při vývoji revoluční tiskárny COLOP e-mark create. Hlavním parťákem produktu je chytrý telefon, který slouží pro vytvoření návrhu a jeho nahrání do tiskárny. Zařízení navíc pro přenos vytváří vlastní síť, díky čemuž můžete zdobit doslova kdykoliv a kdekoliv. Co se týče provozu, tak se tiskárna nabíjí skrze vlastní stanici a na jedno nabití nabídne přes pět hodin nepřetržitého provozu.

V rámci aplikace navíc můžete najít řadu předpřipravených motivů, které vám usnadní práci. Jak jsme již zmínili výše, poté už jen stačí design nahrát do tiskárny a můžete se pustit do zdobení. V tomto případě stačí lehce táhnout po daném povrchu, na kterém se prakticky okamžitě objeví samotný výtvor. A jak je to s kapacitou a cenou? E-mark se na jednu cartrige dokáže postarat o 5 tisíc výtisků, přičemž jeden vás vyjde na pouhých 19 haléřů.

Pro koho je COLOP e-mark create vhodný

Z e-marku create se může poměrně rychle stát pravá ruka různých eventových a svatebních agentur, kterým elegantně a rychle pomůže s tvorbou výzdoby. Nadále produkt rozhodně potěší například architekty, projektanty, účetní, poradce, studenty a e-shopy.

COLOP e-mark create nabízí řadu využití.

Pořízení revoluční tiskárny

Při zakoupení e-marku create navíc zdarma získáte plnou cartrige a řadu dalších skvělých doplňků v hodnotě více než dvou tisíc korun. Konkrétně se jedná o dva držáky na stuhy, 15mm a 25mm stuhy, praktické pouzdro a úžasné štítky. Produkt je nyní k dostání v rámci akce za 7990 korun.