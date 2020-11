Apple prohrál další patentovou válku, bude ho to stát astronomické odškodné

Právní bitva mezi společnostmi Apple a VirnetX má další kapitolu. Porota v Texasu koncem minulého týdne v průběhu devadesátiminutového zasedání rozhodla o tom, že cupertinský gigant bude muset zaplatit dalších 502,8 milionů dolarů coby pokutu za porušení patentů softwarové společnosti VirnetX.

Společnost VirnetX vede s jablečnou firmou spor již řadu let, aktuálně probíhá řešení porušení VPN patentů v operačním systému iOS. Apple ve svém mobilním operačním systému nabízí uživatelům možnost připojit se k VPN sítím, k porušení dalších patentů dochází podle obvinění také v rámci služeb FaceTime či iMessage. Společnost VirnetX původně po Applu požadovala finanční kompenzaci ve výši 700 milionů dolarů, Apple se ale zpočátku pokoušel výši pokuty usmlouvat na 113 milionů dolarů s tím, že sazba za licenční poplatky by neměla činit více než 19 centů za jednotku. Porota ale nakonec rozhodla o ceně 84 centů za jednotku. Apple v reakci na rozhodnutí poroty vydal prohlášení, podle kterého je výsledkem řízení „zklamaný“. Cupertinská společnost v tomto prohlášení mimo jiné uvedla, že děkuje porotě za její čas a váží si její ohleduplnosti. „Jsme ale zklamaní verdiktem a plánujeme se odvolat. Tento případ trvá již více než dekádu, zabývá se patenty, které nesouvisí se základními procesy v našich produktech, a které patentový úřad shledal neplatnými,“ stojí ve zmíněném prohlášení, ve kterém Apple dále prohlašuje, že podobné případy slouží pouze k potlačení inovací a poškození spotřebitelů. Apple již letos společnosti VirnetX zaplatil 440 milionů dolarů, a to v rámci jiného sporu, souvisejícího s technologiemi zabezpečení komunikace. Tento spor začal již v roce 2010 a nejvyšší soud Spojených států jej letos v březnu ukončil zamítnutím dalšího odvolání ze strany Applu.