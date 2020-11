Jak přehrávat videa na Apple Watch

Chytré hodinky od společnosti Apple nabízí spoustu různých funkcí, přehrávání videí ale v jejich prostředí ve výchozím nastavení bohužel prakticky nefunguje. Neexistuje například watchOS verze aplikace Youtube, což značně snižuje vaše možnosti ohledně sledování videí na vašem zápěstí. Naštěstí ale existuje způsob, jak toto omezení obejít.

Co se přehrávání videí na Apple Watch týče, je zde totiž jedna výjimka – na svých chytrých jablečných hodinkách můžete přehrávat videa, které jsou vložená v SMS zprávách nebo v iMessage. Přílohu ve formě videa totiž vaše Apple Watch dokáží bez problémů přehrát. Abyste tedy mohli zhlédnout libovolné video na vašem zápěstí, musí být jeho soubor vložen do textu zprávy (ať už klasické SMS, nebo iMessage). Nesmí se jednat o klasický odkaz – například v podobě URL adresy daného videa – a musí dojít výhradně k odeslání formou zprávy. Tu vám pochopitelně může nejen poslat kdokoliv jiný, ale i vy sami z vašeho iPhonu. Ve chvíli, kdy zprávu obdržíte, stačí jen na displeji vašich Apple Watch klepnout na náhled videa, které by se mělo začít automaticky přehrávat. Klepnutím na displej vašich hodinek v průběhu přehrávání můžete pozastavit a opět spustit video, hlasitost přehrávání lze ovládat otáčením digitální korunky vašich hodinek. Pokud tedy máte ve svém iPhonu uložené video, které byste si chtěli přehrát na svých Apple Watch, stačí ho vložit jako přílohu do textové zprávy a odeslat. V případě, že byste si na Apple Watch chtěli odeslat video z YouTube, musíte si ho nejprve zkusit stáhnout podle našeho návodu.