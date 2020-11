5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (26. 10. 2020 – 1. 11. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

V zábavné hře s názvem Fall Race vás čeká spousta závodění, skákání, zábavy a vyhýbání se zákeřným překážkám ve snaze dostat se co nejlépe a co nejrychleji k cíli. Hru ovládáte jednoduchými dotyky a tažením, těšit se můžete na řadu zajímavých úrovní. (Zdarma)

Ve vizuálně zajímavé hře WallStreetSlider se stáváte investorem z Wall Street. Hra vás provede řadou významných událostí z historie zámořského akciového trhu. Vy se jich budete moci virtuálně zúčastnit, a pokusíte se proměnit investované stovky dolarů v miliony. Podaří se to? (Cena: 25 korun)

V jednoduchosti je často genialita. To platí také o hře s názvem Unbrickable^2, která v jednoduchém, ale skvěle vypadajícím uživatelském rozhraní nabízí spoustu originální a potenciálně návykové zábavy. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, zabavte se posíláním virtuálních objektů po displeji iPhonu. Není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát… (Cena: 25 korun)

Milovníkům legendárního PAC-MANa by rozhodně neměl uniknout titul PAC-MAN GEO. Jedná se o klasickou a dobře známou hru, ve které ale pro ozvláštnění můžete využít reálné mapy lokací z celého světa. Můžete se tak prohánět ulicemi Paříže, Londýna nebo třeba New Yorku. Zahrajte si PAC-MANa tak trochu jinak. (Zdarma)

Stále jste se ještě nestačili nabažit hraním s widgety na plochu iPhonu s iOS 14? Můžete vyzkoušet novou aplikaci s názvem Widget Maker – Custom Widgets, která vám umožní vytvářet a upravovat widgety s údaji o aktuálním čase, stavu baterie nebo třeba fázi měsíce, a doplnit je o vaše vlastní fotografie. Vývojáři aplikace slibují do budoucna ještě bohatší knihovnu motivů. (Zdarma)