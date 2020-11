 TV+ slaví první narozeniny. Jakými změnami prošla a co ji čeká?

Dnes je tomu přesně rok, co je v provozu jablečná streamovací služba Apple TV+. Názory na ni, její úspěšnost i obsah se od samého počátku měnily. Pojďme si v dnešním článku shrnout její vznik, počátky i to, jak vypadá její současná programová nabídka.

Trocha historie

O možnosti, že by Apple mohl spustit vlastní streamovací službu ve stylu Netflixu, se hovořilo již řadu let před jejím představením. Jablečná společnost začala s různými studii vyjednávat již v roce 2015, o rok později Tim Cook potvrdil, že se o vysílání intenzivně zajímá, a dodal, že se společnost Apple dokonce začala soustředit na možnost tvorby vlastního původního obsahu. Netrvalo dlouho, a cupertinský gigant začal podnikat čím dál konkrétnější kroky. Najal do řad svých zaměstnanců Jamieho Elrichta a Zacka van Amburga ze společnosti Sony Pictures, postupně přišla také dlouhodobá smlouva se scenáristkou Kerry Ehrin. Následovalo uzavření partnerství s moderátorkou Oprah Winfrey a dalšími tvůrci a společnostmi, a 25. března roku 2019 Apple slavnostně oznámil, že se chystá příchod Apple TV+. Na příslušné konferenci mohli diváci zhlédnout upoutávku na připravovaný obsah a seznámit se s prvními tituly, na spuštění provozu Apple TV+ si ale museli ještě nějakou dobu počkat. Počátkem září roku 2019 jablečná společnost oznámila, že oficiálním datem zahájení vysílání Apple TV bude 1. listopad, její měsíční předplatné bude činit 139 korun a účet bude moci sdílet až šest členů rodiny. Zákazníci, kteří si zakoupí vybrané produkty od Applu, získají navíc roční předplatné služby Apple TV+ zdarma.

Programová nabídka

Na rozdíl od ostatních streamovacích služeb, jako je třeba HBO GO, Amazon Prime Video nebo Netflix, se Apple TV+ nevydala cestou okamžité bohaté programové nabídky. Zpočátku si uživatelé mohli pustit jen velmi omezenou nabídku seriálů a filmů, která se sice neustále rozrůstá, ovšem výrazně pomalejším tempem než je tomu u “konkurence” – jedním z důvodů je to, že se Apple chce soustředit především na streamování původní tvorby. Mezi prvními pořady, které jste na Apple TV+ mohli zhlédnout, byl například seriál The Morning Show, See nebo For All Mankind. Mladší diváky měl zaujmout Tajemný pisatel a Snoopy ve vesmíru. Mezi další přírůstky se v počátcích Apple TV+ přidal dále Knižní klub Oprah, Sloní královna, seriál Dickinson, dramatický snímek Hala nebo seriál Truth be Told. S poměrně pozitivní diváckou odevzou se setkal Servant M. Night Shyamalana, diváci mohli dále zhlédnout například Mythic Quest, Little America, Visible on Television nebo Neuvěřitelné příběhy. V rámci spolupráce s moderátorkou Oprah Winfrey přibyla série s názvem Oprah na téma, mezi dětskou nabídku byli zařazeni Helpsters od tvůrců Sezamové ulice, po delších peripetiích byl uveden celovečerní Bankéř, milovníci tajemna si přišli na své se seriálem Home Before Dark. V průběhu jara letošního roku přibyly do programové nabídky Apple TV+ tituly Fraggle Rock – Zábava pokračuje, Domy snů, hudební dokument Příběh Beastie Boys, zábavná minisérie s tematikou adopce Trying a drama Defending Jacob. V červnu pak Apple nasadil pořady Dopis mému já, Tátové, diváci mohli zhlédnout také animovaný komediální Central Park nebo dramatický Little Voice. Kromě dokumentárního seriálu Tajemství úspěchu přibylo v létě velkolepé celovečerní drama Greyhound s Tomem Hanksem, na podzim přišel seriál Konverzace s Oprah, dokument Boys State, komediální seriál Ted Lasso nebo třeba Na mašině kolem světa. Kromě zmíněných pořadů najdete v současné programové nabídce streamovací služby Apple TV+ pořady Teherán, Maličký svět, Letter to You nebo V úskalí. Tvorba pro Apple TV+ byla pozdržena kvůli koronavirové pandemii, Apple ale i do budoucna slibuje zajímavý obsah včetně druhé řady seriálu Servant.

Budoucnost

Mnozí odborníci se shodují na tom, že posoudit objektivně úspěšnost služby  TV+ je problematické. Apple totiž veřejně nesděluje přesný počet jejích předplatitelů, nemluvě o tom, že značnou část z tohoto množství mohou tvořit ti, kteří využívají roční bezplatnou lhůtu (která jim navíc bude prodloužena). Společnost Statista zveřejnila v druhé polovině letošního srpna zprávu, podle které by počet předplatitelů  TV+ měl koncem loňského roku činit 33,6 milionu, a v průběhu letošního roku by měl dosáhnout čtyřiceti milionů. Tyto údaje se nicméně týkají pouze Spojených států. Představitelé společnosti Apple se nicméně nechali slyšet, že jsou s vývojem své streamovací služby rozhodně spokojeni. Nezbývá, než se nechat překvapit, jaká čísla přinese druhá polovina příštího roku.