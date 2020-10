Říjen na Apple Music – spolehlivý klasik Springsteen i hudba severu

Podzim je obdobím, kdy vychází celá řada nahrávek. Některé mají co říct, jiné nepokrytě chtějí vytěžit něco z blížících se Vánoc. I letos je z čeho vybírat, ačkoliv hudební branže dostala díky koronaviru ránu na solar. Zde je pár tipů na alba, která se v průběhu října objevila na Apple Music.

Album pro kočku

John Frusciante – Maya

Ačkoliv je John Frusciante známý hlavně jako kytarista Red Hot Chili Peppers, za pozornost rozhodně stojí i jeho sólovky. Na nich totiž vyjadřuje vše, co se do domovské kapely nehodilo (případně se skrze ně realizoval v dobách, kdy v RHCP nehrál). Rozevlátý vztek i jemnocit z čajovny, touhu experimentovat až na hranici poslouchatelnosti, to je Frusciante sólově. Letošní jedenáctou desku věnoval své kočce Maye, která nedávno zemřela. Oproti předchozím deskám přidal na elektronice, lámaných beatech a stále umí překvapit: například když ve skladbě Flying zní, jako kdyby se Prodigy spojili s Aphex Twinem. A podobná překvapení v sobě ukrývá každá skladba.

Boss je zpátky

Bruce Springsteen – Letter to You

V hudební branži existuje málo jistot, ale jednou z nich je, že každá nová Springsteenova deska bude přijata minimálně se zájmem, spíše pak s nadšením. Platí to i pro jeho dvacátou studiovku Letter to You, kterou můžeme bez váhání zařadit mezi nejlepší desky roku 2020. Springsteen je klasik, který si drží laťku zatraceně vysoko a když mu skládání nejde, tak si dá raději pauzu, než aby ze sebe něco potil kvůli složenkám. To je přesně případ Letter to You, se kterou si dal na čas, ale pak ji zvládl s E Street Bandem nahrát během pár dní s elegancí přirozenou jen a pouze pro něj. Zajímavostí je, že kromě nových skladeb se Springsteen vrátil i k pár kouskům z počátku kariéry, které se mu nevešly už na jeho debut z roku 1973.

Víc než politické gesto

Midnight Oil – The Makarrata Project

Dlouhých osmnáct let čekali fanoušci australské rockové skupiny Midnight Oil na novou desku. Dočkali se až teď a rozhodně nejde o běžnou řadovku. The Makarrata Project je částečně album, částečně politická proklamace. Ovšem nijak křečovitá, Midnight Oil měli k politice vždycky blízko a dokázali se k ní vyjadřovat s citem jak pro gesto, tak pro umění. Na The Makarrata Project najdeme pestrou škálu hostů z řad domorodých australských hudebníků a je možné, že řada středoevropských posluchačů některé prvky australské etnické hudby uslyší právě zde poprvé. Část výdělku z desky Midnight Oil věnují organizacím věnujícím se zrovnoprávnění a odškodňování australských domorodců.

Pryč z Islandu

Jónsi – Shiver

Sigur Rós patří mezi nejznámější islandské hudebníky posledních dvou dekád. Jejich hudba přesně odpovídá romantickým představám o Islandu. Stačí zavřít oči a člověk má před sebou ty travnaté pláně, temná skaliska a mrazivý vítr na kůži. Frontman Jónsi nyní přichází se svou druhou sólovkou a fanoušky nejspíš překvapí. Oproti deset let starému debutu přidal na elektronice, rozmanitosti a proč to neříct, i přístupnosti. Už fakt, že mu hostují zpěvačky Robyn nebo Liz Fraser z Cocteau Twins napovídá, že Jónsi dal vale evokování islandské izolaci a vydal se vstříc novým zvukovým krajinám.

Roztomilý objev

Boy Pablo – Wachito Rico

Mladý songwriter Boy Pablo u nás není moc známý. Není divu, napůl Chilan, napůl Nor zatím bodoval hlavně na specifické severské alternativní scéně, ze které kousek po kousku pronikal do vysílání angloamerických indie rádií. Jeho hudba je hravá, občas roztomilá, občas melancholická, zpěvákova image klučíka ze sousedství to vše jen podtrhuje. Pokud existuje veselý jemnocitný pop pro náročné posluchače hladové po objevech, Boy Pablo je jeho zosobněním. Když se poštěstí a zvládneme koronavirus dostat brzy pod kontrolu, 7. března 2021 vystoupí Boy Pablo v pražském klubu Futurum. I kdyby se koncert přesouval na jiný termín, nenechte si ho ujít. Stejně jako tuhle desku.