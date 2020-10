Apple zve vývojáře na představení nových procesorů Apple Silicon

Stále platí, že ještě letos bychom se měli dočkat zcela nových Maců, které budou vůbec poprvé obsahovat vlastní procesor z dílny Applu. A právě kvůli tomu nyní Apple zve vývojáře, kteří jsou zapojeni do Universal App Quick Start programu k tomu, aby společně s inženýry Applu prozkoumali, co nového Apple Silicon vývojářům přinese.

K setkání s inženýry Applu byli pozvání vývojáři, kteří si v červnu zaplatili přístup ke speciálnímu dev kitu Apple Silicon, který za poplatek Apple nabízel. Modifikovaný Mac Mini měl vývojářům umožnit připravovat aplikace pro nové čipy a prostředí, které se začne objevovat od konce letošního roku.

Vybraní vývojáři se mohou do 1. listopadu registrovat k virtuálnímu setkání, kdy si přímo budou moci popovídat s lidmi, kteří stojí za vývojem Apple Silicon. Načasování této události opět trochu napovídá tomu, že se v průběhu listopadu dočkáme další, tento podzim už třetí Apple keynote, která se bude tentokrát věnovat výhradně novým Macům s Apple Silicon.

Apple už v červnu na WWDC uvedl, že se první Macy vybavené vlastními procesory objeví do konce letošního roku a od té doby se spekuluje, o jaké Macy vlastně půjde. Logicky by se nabízely malé MacBooky, které nebudou vyžadovat tak výkonné procesory, jako například 16″ MacBooky pro nebo dokonce iMacy. V současné době však nikdo neví, co můžeme od Applu očekávat – jestli dojde k oživení 12″ MacBooku, který by byl pro Apple Silicon ideálním modelem, nebo představení nějakého zcela jiného produktu. Poslední spekulace a dohady mluví o tom, že by ona třetí Apple keynote měla proběhnout 17. listopadu. Zda-li se tak stane, se dozvíme nejspíše příští týden, jelikož Apple rozesílá pozvánky na ustálosti (i virtuální) zhruba se dvoutýdenním předstihem.